Mandy Osterburg teilt in dem Erfahrungsbericht „Narbenmeer“ die berührende Geschichte einer Auseinandersetzung mit dem Leben und dem Tod.

Charly ist Anfang vierzig, als sie an Brustkrebs erkrankt. Es ist der 21. August 2015. Dieser Tag verändert ihr Leben für immer. Ihre Welt bricht zusammen und sie steht vor den Trümmern ihres Lebens. Nach dem Absturz in bedrohliche Tiefe erhebt sie sich und kämpft den wohl härtesten Kampf ihres Lebens. Dieses Buch erzählt die berührende Geschichte einer Heilung, ein Auseinandersetzen mit dem Leben und dem Tod und einer Welt aus Fragen, denen sich Charly stellen muss. War sie glücklich in ihrem Leben? Hat sie das Leben gelebt, das sie sich erträumt hat? Wie viel Zeit bleibt ihr noch? Charly liebt das Leben und ist doch unfähig, es zu nehmen, wie es ist. Es beginnt eine Reise voller Momente der Schönheit und des Bedauerns.

Die bewegende, romanhafte Biografie „Narbenmeer“ ist die Erstveröffentlichung der Autorin Mandy Osterburg. Sie erzählt die Geschichte mit beeindruckender Klarheit, bildgewaltiger Sprache und unglaublicher Kraft. Sie nimmt die Leser auf eine spannende und dramatische Reise mit, bei der es um nicht weniger als alles geht. Der Roman unterhält die Leser auf sanfte Weise und regt sie zugleich zum Nachdenken über den Wert des Lebens an.

„Narbenmeer" von Mandy Osterburg ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25695-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

