SEIN STATT WERDEN – Ein Journal für mehr Klarheit, Bewusstsein und ein positives Mindset

Anke Vogler inspiriert die Leser mit „SEIN STATT WERDEN“ zum Reflektieren, Nachdenken und Schreiben über ihr Leben ein.

Wer sich dieses Buch zulegt, der begibt sich auf ein kleines Abenteuer, das unter normalen Umständen vier Monate dauern wird. Es geht auf dieser Reise darum, die eigene Wahrnehmung zu erweitern, sich der Fülle im eigenen Leben bewusst zu werden, und eine positivere Einstellung zu erhalten. Die Leser benötigen dazu jedoch keine riesige Kraftanstrengung, denn sie erhalten von der Autorin ein tolles Paket aus Neurowissenschaft, Mentaltraining und bodenständiger Spiritualität, gepaart mit viel Liebe und Klarheit. Das Journal muss von den Lesern einfach nur in ihre Morgen- und Abendroutine eingebaut werden. Dieses Journal ist darauf ausgelegt, dass die Benutzer sich mit nur wenig Zeitaufwand, aber dennoch intensiv, mit sich selbst und ihrem Unterbewusstsein verbinden und einen neuen Weg beschreiten können.

Das Journal „SEIN STATT WERDEN“ von Anke Vogler begleitet die Leser über vier Monate hinweg und ist undatiert, so dass man zu jedem Tag des Jahrs anfangen kann. Die Leser können also jederzeit mit dem Schreiben beginnen. Sie erleben in den folgenden vier Monaten, wie sich ihr Mindset in eine positive Richtung bewegt und sie mehr Fülle und Klarheit in ihrem Leben erhalten. Das Arbeiten mit diesem Journal hat als Ziel mehr Positivität und inneren Frieden.

„SEIN STATT WERDEN" von Anke Vogler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26717-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

