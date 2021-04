Eisiges Camp – Geheimnisvoller Abenteuer-Roman

Ein geplantes Wochenende voller Spaß und Abenteuer verwandelt sich in Christoph Kindts „Eisiges Camp“ in einen tödlichen Wettlauf gegen einen geheimnisvollen Gegner.

Ein langes Wochenende in einer wunderschönen Winterlandschaft verbringen, für sich sein, feiern und Abenteuer erleben, das hatten sich die sechs Freunde vorgestellt, als sie an einem kleinen verschneiten Campingplatz – Mitte der Neunziger – in der tiefen Wildnis von Schweden ankamen. Fernab von jeglicher Zivilisation ereignen sich schon in den ersten Tagen seltsame Dinge, doch sie lassen sich davon nicht beirren, bis sie Zeugen einer menschlichen Tragödie werden. Aus ihrem Alltag geschleudert, gefangen und eingeschlossen, noch paralysiert vom Entsetzlichen, versuchen sie dennoch alles, um das Camp hinter sich zu lassen – und der allgegenwärtigen Gefahr des Todes und der Qual zu entfliehen und sich zu retten. Doch welcher Weg zurück ist der richtige?

Der Roman „Eisiges Camp“ von Christoph Kindt ist nichts für schwache Nerven und überrascht die Leser mit unerwarteten Wendungen. Der Autor wurde 1979 in Berlin-Mitte geboren und wanderte 1986 mit seinen Eltern aus der DDR aus. Anfang 2000 zog es ihn nach Bayern, in dem er mittlerweile seit zwanzig Jahren lebt. Im Jahr 2016 entschloss er sich mit seiner Leidenschaft zum Schreiben zu folgen. Er sammelte viele kleine Geschichten und vereinte sie in seinem ersten Kurzwerk „LeBaguette – Das Erwachen“, mit dem er seinen Anfang als Jungautor begann.

„Eisiges Camp" von Christoph Kindt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25544-9 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

