Jürgen Artmann regt die Leser mit „Serpentinendenker“ zum Querdenken ein.

Wir leben in einer Welt, in der Social Media und Influencer den Menschen zeigen wollen, wie sie zu leben und zu denken haben, um „in“ zu sein. Es ist jedoch nichts Neues, dass in einer Gesellschaft bestimmte Verhaltensweisen bevorzugt werden. Querdenken wird eher negativ beurteilt. Der Mainstream sagt aus, was Mode und was beliebt ist. Doch das Leben hat viel mehr zu bieten, wenn man die Augen und den eigenen Geist dafür offen hält. Genau dies – und mehr – wollen die kurzen Geschichten und die Lyrik in diesem neuen Band durch eine Vielfalt von interessanten Themen zeigen. In einem der Texte geht es um den Unterschied zwischen den „perfekten“ Influencern auf TikTok und dem nicht ganz so perfekten echten Leben. Jeder Text, egal wie kurz, hat für die Leser eine Botschaft, die entdeckt werden möchte.

Das Band „Serpentinendenker“ von Jürgen Artmann ist nach Jahren der beruflichen Karriere das erste Band des Autors mit Kurzprosa. Der Autor wurde im Jahr 1970 in Süddeutschland geboren. Bis zu seinem 30. Lebensjahr schrieb er für lokale Tageszeitungen, unter anderem für die Wertheimer Zeitung, die

Fränkischen Nachrichten, das Main-Echo, den Mannheimer Morgen und für Fachzeitschriften der Informatik-Branche. Zwanzig Jahre später hat er das Schreiben neu entdeckt. Er veröffentlicht unregelmäßig Geschichten auf dem Blog Pendelbewegungen (jartmann-pendelbewegungen.medium.com).

„Serpentinendenker“ von Jürgen Artmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27109-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

