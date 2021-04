Von der Couch zum ersten Ultramarathon – Eine motivierende Wegleitung

Christian Ludin zeigt mit „Von der Couch zum ersten Ultramarathon“, dass man kein Spitzensportler sein muss, um an einem Ultramarathon teilzunehmen.

Laufen ist eine allgegenwärtige Aktivität über menschliche Kulturen hinweg und ein Eckpfeiler der Gesundheit, Fitness und sportlichen Aktivitäten. Im Gegensatz zur klassischen Marathondistanz werden Ultradistanzläufe von 50 km bis zu extremen 4960 km praktisch in jeder Geländeform (Berge, Wüste, flache Trails im Wald) durchgeführt. Die Motivation, Spaß am Laufen, die erforderliche mentale Stärke, um Krisen beim Laufen zu überwinden und die besondere Herausforderung dieser langen Distanzen beim Laufevent zu bewältigen, machen es reizvoll. Während des Trainings und langen Laufevents wird man mit leerem Glykogenspeicher, Trainingssteuerung, Ernährungsfragen, Magenproblemen, Hitze, Durst, Blasen an den Füßen und Motivationsproblemen konfrontiert.

Es werden in dem anregenden Wegbegleiter „Von der Couch zum ersten Ultramarathon“ von Christian Ludin valide Antworten gegeben, wie man diese Herausforderungen meistert: mit Feedback-Trainingsplänen, neuen Erkenntnissen in der Ultradistanzsportphysiologie, der Psychobiologie (The Why) und adaptiver Körpergewöhnung. Weitere Themen sind praktische Tipps und „key features“ der notwendigen Ausrüstung für die Ultradistanzevents. Das Buch richtet sich in erster Linie an alle Hobby- und ambitionierte Läufer und beschränkt sich auf Distanzen von 50 km/50 Meilen.

„Von der Couch zum ersten Ultramarathon“ von Christian Ludin ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26614-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

