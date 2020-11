Couchmaster CYCON² – Die Speerspitze des Couch-Gamings

Die Gaming-Verrückten von nerdytec stellen mit dem CYCON² die neue Referenz im Bereich des Couchgaming vor. Im Vergleich zum Vorgänger besitzt der CYCON² nicht nur ein geradezu unverschämt sexy Design, sondern auch viele Innovationen. Neben einer verbesserten Stromversorgung, ganzen sechs USB-3.0-Ports sowie einem weiter optimierten Kabelmanagement stehen auch deutlich kompaktere Abmessungen auf der Ausstattungsliste. Der neue Couchmaster CYCON² ist ab sofort im offiziellen nerdytec-Shop und in Kürze auch bei Amazon vorbestellbar!

Das wegweisende Design des Couchmaster CYCON² wurde von der Fakultät für Design und Kunst der Universität Wuppertal entwickelt. Dabei ist ein besonders schlankes und absolut wohnzimmerkompatibles Design herausgekommen, dass eine Zierde für jedes Sofa ist. Aber auch unter der Haube hat man bei nerdytec Hand angelegt: So wurde das Kabelmanagement weiter verbessert. Die dazugehörigen Abdeckungen werden nun von kräftigen Neodym-Magneten zuverlässig an ihrem Platz gehalten, Werkzeug ist zum Öffnen also nicht mehr erforderlich. Bei Bedarf sorgt eine zentral anzubringende Schraube für zusätzliche Stabilität. Auch bei den USB-Ports hat nerdytec massiv aufgerüstet und den CYCON² mit nun sechs USB-3.0 Ports ausgestattet.

Viel Zeit und Leidenschaft wurde auch in das neue Kabel investiert, mit dem der CYCON² an den PC angeschlossen wird. War bei der Vorgängerversion noch jeweils ein Kabel für USB und Stromversorgung nötig, besitzt der CYCON² nun ein einzelnes Kabel, das beide Funktionen vereint. Dank der leistungsstarken Stromversorgung ist der neue Couchmaster CYCON² in der Lage neben Eingabegeräten und Headset auch alle anderen wichtigen Geräte wie Smartphone oder Tablet, während einer Spielsession, zuverlässig mit Energie zu versorgen. Der Couchmaster CYCON² von nerdytec ist dabei nicht nur wunderbar nerdig und komfortabel, er verursacht seinem Nutzer auch kein schlechtes ökologisches Gewissen! Durch die vakuumierten Seitenkissen konnte nerdytec viel Verpackungsmaterial einsparen und leistet so einen Beitrag, um die Ressourcen unserer Erde zu schonen. Insgesamt ist der Couchmaster CYCON² kompakter designt, um weniger Platz auf dem Sofa zu beanspruchen und ohne den Komfort des Gamers einzuschränken.

„Mit dem Couchmaster CYCON² läuten wir die nächste Generation des Couch-Gamings ein. Die vielen Verbesserungen hin zu mehr Komfort, kompaktem und funktionalen Design machen unser neues Baby sowohl für alte Couchmaster-Hasen als auch für Neueinsteiger in die Couch-Gaming-Szene interessant.“ Sagt Chris Mut, Mitbegründer von nerdytec. „Wir sind zuversichtlich, dass wir ein Produkt entwickelt haben, dass die Gamer lieben werden!“

Verbesserungen des Couchmaster CYCON² auf einen Blick

Neues schnittiges Design das von der Uni Wuppertal entworfen wurde

Einfaches Kabelmanagement mit Klappen die durch Magneten gehalten werden

Eine Sicherheitsschraube je Abdeckung ist für eine Extra-Befestigung vorhanden

6 anstatt 4 USB-3.0-Ports (2 außen, statt vorher 1 außen), inklusive Schnell-Ladeport außen Kompaktere Abmessungen von Kissen und Auflage sparen Platz und sorgen für ein schnittiges Design (Breite der Auflage 82cm statt 85 cm)

Nur noch 1 Kabel für optionale Stromversorgung und USB-Verbindung

Stark reduzierte und dadurch Ressourcen schonende Verpackung dank vakuumierter Seitenkissen o Extra Netztasche an der Seite für noch mehr Stauraum

Weitere Features des Couchmaster CYCON²

Angenehme Materialien und hochwertige Verarbeitung garantieren maximalen Komfort o Ausgefeiltes Kabelmanagement für bequemes Arbeiten und Spielen

Lag-freie Verbindung dank neuem USB 3.0 Hub

Große Seitentasche für Fernbedienung oder Ähnliches

Kleine Seitentasche Für Getränke o.ä.

Keine zusätzliche Stromversorgung nötig für Geräte bis 900mA

Ergonomisch angepasste Handballen-Auflage aus hochwertigem und tierfreundlichem Kunstleder

