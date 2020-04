Das GIGABYTE AORUS 15G ist weltweit das leichteste Notebook mit mechanischer Tastatur

51 % leichter und 50 % dünner als vergleichbare Notebooks

Hamburg, 21. April 2020 | GIGABYTE bringt unter der Marke AORUS die weltweit leichtesten Notebooks mit mechanischer Tastatur auf den Markt. In Zusammenarbeit mit OMRON, dem bekannten japanischen Hersteller für mechanische Schalter, entstand eine Tastatur mit Schaltern, die einen niedrigen Betätigungspunkt von 1,6 mm haben. Dadurch werden Gewicht und Dicke massiv reduziert. Zudem ist die Auslösegeschwindigkeit im Vergleich zu Notebooks mit Membrantastaturen um 20 % höher. GIGABYTE verbaut diese neuen Schalter mit spürbarem Tastenfeedback in den Profi-Gaming-Notebooks AORUS 17X, AORUS 17G und dem AORUS 15G. Mit einem Gewicht von 2,2 kg und einer Dicke von 2,5 cm ist das AORUS 15G imposante 51 % leichter und 50 % dünner als vergleichbare Geräte.

Damit ist das AORUS 15G weltweit das leichteste und kompakteste Notebook mit mechanischer Tastatur.

Hintergrund mechanische Tastaturen

Mechanische Tastaturen bestehen aus voneinander unabhängigen mechanischen Teilen und sind erheblich robuster und langlebiger als Membrantastaturen. Im Vergleich lösen die mechanischen Vertreter schneller aus und haben eine höhere Signalübertragungsgeschwindigkeit. So wird eine schnellere Reaktions- und Schreibgeschwindigkeit ermöglicht. Membrantastaturen können hier nicht mithalten; Aufgrund der robusteren und effizienteren Bauteile sind Gewicht und Dicke der mechanischen Variante allerdings höher. Daher gibt es nur wenige Notebooks, bei denen solche Keyboards zum Einsatz kommen – erst 2015 gab es die ersten Geräte mit mechanischen Tastaturen.

Im April 2020 schafft GIGABYTE mit dem AORUS 15G nun den Durchbruch: gemeinsam mit OMRON sind Gewicht und Dicke mechanischer Tastaturen signifikant reduziert worden.

Kompakt aber leistungsstark

Die neuen AORUS 17X, AORUS 17G und AORUS 15G sind leistungsstark, leicht und kompakt. Ausgestattet mit einem 10. Gen. Intel® Core(TM) i9 CPU, NVIDIA® RTX 2080 SUPER(TM), einem 240-Hz-Display und GIGABYTEs exklusiver WINDFORCE Infinity-Kühlungstechnologie ermöglichen AORUS-Notebook-Nutzern das Spielen mit höchsten Grafikeinstellungen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden und einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten werden AORUS-Notebooks sogar von hochkarätigen E-Sport-Teams wie G2 Esport hochgeschätzt.

Über GIGABYTE

GIGABYTE Technology Co. Ltd. mit Hauptsitz in Taipeh, Taiwan, ist als führende Marke in der IT-Branche bekannt und unterhält weltweit Niederlassungen in 24 Nationen. Im Jahr 1986 wurde GIGABYTE als kleines Forschungs- und Entwicklungsteam gegründet und hat sich seitdem als einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboards etabliert. Neben Motherboards und Grafikkarten hat GIGABYTE sein Portfolio um Notebooks, Desktop-PCs, Server, Netzwerkprodukte, Mobiltelefone und Home-Entertainment-Geräte ausgebaut, um alle Facetten des digitalen Lebens Zuhause oder im Büro abzudecken. Jeden Tag zielt GIGABYTE darauf ab, das Leben seiner Nutzer aufzuwerten und mit innovativer Technologie, erstklassiger Qualität und unübertroffenem Kundenservice zu bereichern.

