KNX-Lösungen für den Wohn- und Zweckbau: Schneider Electric baut Portfolio aus

Optimierte Logikcontroller, neuer Drehregler und KNX Secure Systemgeräte ab sofort erhältlich

Schneider Electric baut sein KNX-Angebot für den Wohn- und Zweckbau weiter aus. Ein neuer KNX Drehregler sowie KNX Secure Systemgeräte der SpaceLogic KNX Serie runden das Portfolio ab sofort ab. Zusätzliche Steuerungsoptionen bieten zudem die optimierten Logikcontroller Wiser for KNX (Wohnbau) und spaceLYnk (Zweckbau). Diese lassen sich nun via Voice Control (Amazon Alexa oder Google Home) ansteuern und sind in der Lage, SONOS und REVOX Sound-Systeme nahtlos zu integrieren.

Über EEBUS-Schnittstellen ist darüber hinaus ein managementorientierter Datenaustausch mit Energieversorgern und intelligenten Stromnetzen sowie eine direkte Kommunikation mit Applikationen der Elektromobilität möglich. Die Touch Visualisierung 3.0 wurde ebenfalls grundlegend überarbeitet und bietet ab sofort attraktive Optionen zur Individualisierung der Benutzeroberfläche, beispielsweise durch Kreieren von Widgets im persönlichen Design.

KNX Drehregler für vielfältige Anwendungen

Auch im Bereich der KNX-Einsätze hat Schneider Electric sein Lösungsangebot um eine interessante Komponente erweitert. Mit dem neuen KNX Drehregler für den Einsatz in Eigenheimen sowie in Restaurants, Hotels oder Einzelhandelsgeschäften ist jetzt ein handliches Bediengerät mit großem Funktionsumfang an Bord. Der Drehregler unterstützt alle beleuchtungsrelevanten Einstellungen wie Ein- und Ausschalten, Dimmen, Fixieren von Helligkeits- und Temperaturwerten, Jalousiesteuerung sowie Speichern und Abrufen nutzerindividuell konfigurierter Lichtszenen. Die integrierte Tasterschnittstelle bietet drei Binäreingänge für potentialfreie Kontakte. Unerwünschte Bedienereingriffe über den Einstellknopf und Schnittstelle lassen sich via Sperrfunktion unterbinden. Ein Energiesparmodus rundet den Funktionsumfang ab.

Datenübertragung auf Grundlage höchster Verschlüsselungsstandards

Für mehr Datensicherheit im Hintergrund KNX-basierter Anwendungen sorgen künftig die KNX Secure Systemgeräte der SpaceLogic KNX Serie. Die speziell für den Einsatz in KNX-Netzwerken konzipierten IP-Router, Koppler sowie IP- und USB-Schnittstellen übertragen Daten auf der Grundlage höchster Verschlüsselungsstandards (ISO/IEC18033-3, AES 128) und schützen die Gebäudesteuerung so effektiv vor unautorisierten Zugriffen und externen Manipulationsversuchen. Mit dem Einsatz der Schneider Electric Systemgeräte erfüllen Anwender alle Anforderungen an KNX IP-Sicherheit und Datensicherheit gemäß Europanorm EN50090-4-3 für IP-Kommunikation in Elektrischer Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG).

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



