Lulu und Len – Ein spannendes Abenteuer um Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Selbstvertrauen

Eine Fee und ein Zauberschüler werden in Hannah Harus farbenfrohen Vorlesebuch „Lulu und Len“ Freunde.

Lulu ist eine kleine Fee. Als die Leser ihr zum ersten Mal begegnen, liegt sie tief und fest schlafend und laut schnarchend unter einer großen Eiche. Warum sie so müde ist, wissen sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Doch ihre Ruhe dauert nicht lange, denn auf einmal rascheln die Äste über ihr und viele kleine Eicheln und Blätter prasseln auf sie herunter. Das weckt sie natürlich auf – und das Abenteuer nimmt seinen Lauf. Die kleine Fee hört von der Lichtung ein geheimnisvolles Gemurmel und Geraschel. Sie ist natürlich neugierig. Was sie auf der Lichtung findet überrascht sie jedoch ziemlich: ein Junge, der von Blättern wild umwirbelt wird. Lulu beschließt, den Jungen anzusprechen. Er teilt ihr mit, dass er den Flugzauber übt und sie ihn in Ruhe lassen soll. Natürlich hat Lulu einen anderen Plan!

Junge Leser bzw. Zuhörer folgen mit Spannung den Abenteuern, die Lulu und Len in dem farbig illustrierten Buch „Lulu und Len“ von Hannah Haru zusammen mehr oder weniger freiwillig erleben. Die Autorin des wunderschön gestalteten Buchs ist Deutsch-Japanerin und wurde 1982 in Bonn geboren. Schon als Kind erfreute sie sich an den fantasievollen Kurzgeschichten, die sich ihre japanische Mutter ausdachte. Sie wurde durch die Bilderwelt japanischer Mangas und Anime-Filme selbst zum Zeichen angeregt und entwickelte als Jugendliche erste eigene Charaktere. Mit ihren liebevoll illustrierten Geschichten macht sie Kindern Mut und Lust auf die Abenteuer des Lebens.

„Lulu und Len“ von Hannah Haru ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18997-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hitlers Überflieger – Alternativer Geschichtsroman über Leidenschaft, Männerfeinde und Macht Junis Hunter SolarFlare 15 – Spannender Science Fiction Roman