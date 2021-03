Junis Hunter SolarFlare 15 – Spannender Science Fiction Roman

Valentina Rides Protagonistin entkommt in „Junis Hunter SolarFlare 15“ dem Tod, aber muss dafür mit Aliens durch das Weltall reisen.

Junis Hunter ist eine der besten Kunstfliegerin der Welt, doch selbst die besten Flieger sind vor Unfällen nicht geschützt. Auf dem Nachhauseflug am Ende eines Trainingstages zwingt ein technischer Defekt ihres Flugzeuges die Pilotin zur Notlandung. Eine kleine Gruppe außerirdischer Elitekämpfer, die ihrem Absturz verursacht haben, nehmen sie zur weiteren medizinischen Behandlung mit auf ihr Raumschiff. Dem Tode gerade ebenso von der Schippe gesprungen, setzten die Besucher mit dieser Vertreterin der menschlichen Spezies ihre Reise zum Rande der Galaxis fort. Unter ständiger Beobachtung der Besatzung stehend, darf Junis sich in den Alltag an Bord integrieren und an der Mission teilnehmen, obwohl das nicht auf Zustimmung aller Führungsoffiziere zu stoßen scheint.

Nach vielen Monaten trifft die SolarFlare in dem spannenden Roman „Junis Hunter SolarFlare 15“ von Valentina Ride wieder auf das heimische Sonnensystem. Dort muss Junis eine Entscheidung treffen, für den Rest ihres Lebens und womöglich auch für die gesamte Menschheit. Die Leser folgen ihrer Reise mit Spannung werden im Verlauf der Handlung immer wieder überrascht. Der Roman ist der Auftakt einer neuen Buchreihe. Diese ist für junge Erwachsene ab 16 Jahren konzipiert, die sich für Luft- und Raumfahrt interessieren oder sich einfach nur für Science Fiction begeistern.

„Junis Hunter SolarFlare 15" von Valentina Ride ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22716-3 zu bestellen.

