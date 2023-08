Aluminiumdosen in Spitzenqualität von ADV PAX Lutec

Individualisierbare Aluminiumdosen als Verpackung für die Kosmetik- und Lebensmittelbranche. Großes Sortiment an Alu Dosen für Gewerbekunden.

Aluminiumdosen als Verpackung für die Kosmetik- und Lebensmittelbranche

Aluminiumdosen sind vielseitig einsetzbar und eignen sich perfekt für die Kosmetik- und Lebensmittelbranche. Aluminiumdosen von ADV PAX Lutec dürfen bei keinem im Sortiment fehlen. Die verschiedensten Dosen aus Aluminium mit Schraubdeckel oder Stülpdeckel sind sehr gut geeignet für kosmetische Produkte wie Seifen, Cremes, Lippenbalsam, Kerzenwachs, feste Shampoos aber auch für Schuhcremes oder als Pillendose einsetzbar. Ein weiterer Vorteil von unseren Aluminiumdosen ist, dass diese in Verbindung mit Wasser nicht rosten. Das heißt, Sie können auch fett- und wasserhaltige Produkte in die Dosen einfüllen. Wir bieten auch Aluminiumdosen mit Abtropfschale an. Hier kann eine Seife schön verpackt werden und auch auf Reisen mitgenommen werden. All unsere Aluminiumdosen sind wiederverwendbar und plastikfrei und somit schonend für die Umwelt. Desweiteren sind die Dosen aus Aluminium recyclebar. Wir bieten sowohl Dosen mit als auch ohne Compounddichtung an.

Verschönern Sie Ihre Warenauslage und präsentieren Sie Ihr Sortiment optisch ansprechend mit hochwertigen Aluminiumdosen von Europas größtem Online Dosenshop.

Alu-Dosen lassen sich vielfältig einsetzen

Die verschiedensten Kosmetikhersteller nutzen unsere Aluminiumdosen, um ihr Sortiment ansprechend zu präsentieren. Aber gerade auch für Lebensmittel wie Salze kann die Dose aus Aluminium zum Einsatz kommen. Da die meisten Salze in Verbindung mit Metall rosten können, haben wir extra hierfür auch Gewürzdosen aus Aluminium entwickelt wie die Herb Window Aluminium, Aluminiumdose, oder die Aluminium Royal Tin, um hier die Salze trocken und mit einer schönen Verpackung zu präsentieren. Auch Streudosen gibt es im vielfältigen Sortiment. Die Streudosen aus Aluminium gibt es in verschiedenen Größen, wie etwa die Streudose klein Aluminium 50g, Streudose mittel Aluminium 80g und auch die große Streudose groß Aluminium 100g.. Hier können nicht nur Salze oder Gewürze eingefüllt werden, sondern zum Beispiel auch Deodorant in Pulverform, was eine nachhaltige Komplettlösung anbietet. Auch Bügelverschlussdosen aus Aluminium gibt es zu kaufen, etwa die Bügelverschlussdose Aluminium klein 250ml, und die große Bügelverschlussdose Aluminium 500ml. Die Bügelverschlussdosen haben ein Sichtfenster am Deckel aus Acryl, damit man auch sieht, welches Produkt sich in der Dose befindet. Die Bügelverschlussdosen aus Aluminium sind perfekt geeignet für Kaffee und Tee, aber auch für andere Lebensmittelprodukte. Stocken Sie also Ihr Sortiment mit Aludosen von ADV PAX Lutec auf.

Gesamtsortiment der gängigsten Aluminiumdosen

ADV Pax hat eine große Anzahl von vorgefertigten Aluminiumdosen für nahezu jeden Anwendungsfall im Sortiment. Hierzu zählen

https://www.adv-dosenshop.com/soap-box-8010

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-soap-8012

https://www.adv-dosenshop.com/gewuerzdose-alu-artikel-9043

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-rechteck-window-artikel-9060

https://www.adv-dosenshop.com/pillendose-artikel2269

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-dose-aus-aluminium-shampoodose-grosshandel-dosenspezialist-70ml-9040

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-probedoeschen-aluminiumdose-cremedose-dosenspezialist-15ml

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-aluminiumdose-wachsedose-hersteller-dose-25ml-800

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-100ml-aluminiumdose-rund-hersteller-wachsdose-dosenprofi-9035

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-30ml

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-100ml-aluminiumdose-hersteller-wachse-kerzendose-9030

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-aluminiumdose-hersteller-dose-puderdose-dosenprofi-30ml-801

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-alumiumdose-hersteller-aluminiumdose-dosenprofi-artikel9015

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-hoch-50ml-artikel-9115

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-black-hersteller-aluminiumdose-schwarz-dosenprofi-50ml

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-60ml

https://www.adv-dosenshop.com/lunchbox-brotdose-aluminiumdose-dose-aus-metall

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-cremedose-aluminiumdose-dosenprofi-80ml

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-kosmetikdose-aluminiumdose-grosshandel-runde-aluminiumdose-80ml-803

https://www.adv-dosenshop.com/herbwindowaluminium3099

https://www.adv-dosenshop.com/aluminiumdose-artikel3020

https://www.adv-dosenshop.com/lunchbox-aluminium-xl-artikel-5102

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-aluminiumdose-alubehaelter-kosmetik-dose-100ml

https://www.adv-dosenshop.com/lunchbox-aluminium-quadrat-artikel-5101

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-black-100ml-artikel-9024

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-runde-kosmetikdose-aluminiumdose-grosshandel-hersteller-100ml-804

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-runde-aluminiumdose-dosenprofi-tin-110ml

https://www.adv-dosenshop.com/aluminiumroyaltin3096

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-aluminiumdose-hersteller-aluminiumdosen-dosenhersteller-125ml

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-aluminiumdose-hersteller-aluminiumdose-dosenprofi-250ml

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-black-250ml-artikel-9025

https://www.adv-dosenshop.com/schraubdose-mini-aluminiumdose-salzdose-dosenshop-dosenprofi-artikel9005

https://www.adv-dosenshop.com/schraubdose-klein-aluminiumdose-kosmetikdose-dosenprofi-artikel9006

https://www.adv-dosenshop.com/aludose-hoch-250ml-artikel-9026

https://www.adv-dosenshop.com/schraubdose-mittel-aluminiumdose-dosenshandel-dosenprofi-kosmetikdose-artikel9007

https://www.adv-dosenshop.com/schraubdose-gross-aluminiumdose-fuer-kosmetik-dosenhandel-artikel9008

https://www.adv-dosenshop.com/schraubdose-aluminium-750ml-artikel-9009

https://www.adv-dosenshop.com/schraubdose-aluminium-hoch-1000ml-artikel-9110

https://www.adv-dosenshop.com/buegelverschlussdose-klein-artikel9041

https://www.adv-dosenshop.com/buegelverschlussdose-gross-dose-fuer-nuesse-hersteller-kaffeedose-artikel9042

https://www.adv-dosenshop.com/streudose-klein-aluminium-dose-aus-aluminium-puderdose-dose-fuer-kosmetik-artikel9001

https://www.adv-dosenshop.com/streudose-mittel-aluminium-puderdose-gewuerze-aluminium-dosenspezialist-artikel9002-897

https://www.adv-dosenshop.com/streudose-gross-aluminium-dosenprofi-puderdose-aludose-artikel9003

Individualisierbare Aluminiumdosen

Weiterhin bieten wir Ihnen bei der Bestellung Ihrer Aluminiumdosen einen hohen Grad an Individualisierbarkeit. So können können wir die Aluminiumdosen ab nur 3.000 Stück mit einer filigranen Prägung personalisieren. Je nach Größe der Aluminiumdose ist eine Bedruckung ab 10.000 Stück schon möglich. Gerade im Bereich Sonderaktionen ist dies von großem Vorteil. Sie können Ihre Produkte so individualisieren ohne Etiketten oder Aufkleber verwenden zu müssen. Auch Bildmotive lassen sich problemlos aufdrucken. Somit sind Sie in der Lage ganz individuelle Verpackungen und Geschenke für Ihre Kunden zu bestellen.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen!

Link zur Originalmeldung: https://www.adv-dosenshop.com/news/innovative-verpackungsloesung-nachhaltige-aluminiumdosen-fuer-seifen,-gewuerze-und-mehr-01-08-2023.html

Link zum Gesamt-Sortiment: https://www.adv-dosenshop.com/themen/aluminiumdosen.html

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Die Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark in Blechdosen.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

