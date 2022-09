Leckere Alternative für Küche, Outdoor und Notbevorratung

* CONVAR FOODS ergänzt hochwertige Produktlinie für Trockennahrung EF Meals um neues Komplettgericht Nudeln alla carbonara

* EF-Meals bietet jetzt insgesamt 14 verschiedene Mahlzeiten in Beutel oder Dose – Nach Zugabe von Wasser im Handumdrehen aufbereitet und verzehrfertig erhitzt

Verpackung öffnen, den gefriergetrockneten Inhalt mit Wasser vermengen und unter leichtem Rühren erhitzen: Die Zubereitung der EF Meals von CONVAR FOODS aus Pirmasens gestaltet sich denkbar schnell und einfach. Je nach Verwendungszweck zur Aufbereitung in der Küche oder für unterwegs gibt es das Sortiment im Beutel oder in der Dose. Die Produkte sind allesamt dank besonderer Herstellungs- und Abfüllungsverfahren sehr lange haltbar und eignen sich daher hervorragend gerade auch für die Notbevorratung. Die Mindesthaltbarkeit bei Dosen beträgt 15 Jahre und bei Beuteln zehn Jahre – das sind deutlich höhere Werte, als sie auf dem Markt verfügbare vergleichbare Produkte mitbringen. Weiteres Plus: CONVAR FOODS vermeldet nach wie vor trotz aktueller Krisensituationen volle Lieferfähigkeit für die ausnahmslos in Deutschland produzierten Trockennahrungs­produkte.

Mit Nudeln alla carbonara hat CONVAR FOODS seine hochwertige Trocken­nahrungslinie auf insgesamt vierzehn Produkte erweitert. Dazu zählen unter anderem auch Indischer Curryreis mit Huhn und Ananas, Deftiger Kartoffeltopf mit Rind und Bohnen, Reistopf Stroganoff sowie Porridge oder Milchreis.

? https://shop.conserva.de/ef-meals

Unter der Web-Adresse https://shop.conserva.de bietet EF Emergency Food wertvolle Informationen und eine Auswahl qualitativ hochwertiger Verpflegungsprodukte für den Notfall. Diese zeichnen sich insbesondere aus durch sofortige Verzehrbarkeit ohne Vorbereitung und Wasserzufuhr, meist zehnjährige Haltbarkeit und eine durch­gängig allergenreduzierte Produktpalette. EF Emergency Food richtet sich mit seinem europaweiten Angebot an Familien, Einzelpersonen sowie an alle Gruppen und Organisationen, die Notfallvorsorge im Sinne des Zivilschutzes betreiben möchten.

CONVAR FOODS gehört neben Datenrettung, Reparatur-Services, Versand/Fulfilment für Technologiekunden sowie Entwicklung und Vertrieb innovativer Produkte aus dem Umfeld von Consumer Electronics (FURNICS) zu den zentralen CONVAR-Geschäftsbereichen. Als Business-Unit von CONVAR EUROPE betreibt CONVAR FOODS mehrere E-Shops, darunter conserva.de, dosenburger.de, dosenbistro.de, Kheese, Getreide-Speicher, schwarzbrot.com und EF Emergency Food. In dem sensiblen Kontext von Sicherheit und Vorsorge, Notfallbevorratung und Langzeit-Nahrung bietet CONVAR FOODS einschlägige Expertise und ein Label-übergreifendes Sortiment von rund 1.400 hochwertigen Artikeln aus 14 Kategorien. Dies sind teils sofort essbare Fertiggerichte, teils Aufbrühware, gefriergetrocknete Grundnahrungsmittel wie Ei-, Milch- und Butterpulver oder auch Gemüse wie Erbsen, Bohnen und Linsen – verpackt in Dosen, Beuteln, Folie, einzeln oder individuell konfektioniert als vorkonfigurierte Standardpakete. Beim CONVAR-7-Riegel handelt es sich um eine kleine, handliche Komprimat-Verpflegung für unterwegs, die mit knapp 500 kcal je Doppelpack für eine besonders hohe Energieabdeckung sorgt.

