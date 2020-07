LED Explorer lässt mit Lichtleisten die Küche neu erleuchten

Berchtesgaden, den 31.07.2020. LED Explorer, ansässig in der Straße Gmundberg 7, hat es sich zur Aufgabe gemacht die Beleuchtung der Küche mit Hilfe einer LED Lichtleiste auf ein neues Level zu heben.

Das Unternehmen ist um den Spagat bemüht Funktionalität und Optik unter einen Hut zu bringen. Die Kunden profitieren dabei von den modernen und individuellen Lösungen, die LED Explorer anbietet. Die Beleuchtung lässt sich beispielsweise über eine Ios oder Android App dimmen, ein- oder ausschalten. Andere Modelle reagieren in sekundenschnelle auf bestimmte Gesten und erleichtern so die Anwendung.

Die über 1100 Lumen pro Meter der LED Lichtleiste sorgen für eine hohe Lichtleistung und leuchten so zum Beispiel eine Arbeitsplatte der Küche vollständig aus. Bestellbar sind die LEDs darüber hinaus in verschiedenen Farben, sodass auch Kunden, die es bunter mögen, fündig werden. Des Weiteren wirbt LED Explorer damit, dass ihre Modelle eine besonders hohe Lebenserwartung haben. Da die LEDs auf eine Leiterplatine aus Aluminium gechippt werden, wird die LED Lichtleiste passiv gekühlt und mit einem einzigartigen Stecksystem ausgestattet. So können einzelne Lichtelemente fugenlos miteinander verbunden werden.

Die Website des Unternehmens, die unter dem Link: www.lichtleiste-shop.de aufgerufen werden kann, verfügt über beispielhafte Bilder, um die Vorstellungskraft der potentiellen Kunden anzuregen. Darüber hinaus ist hier der umfangreiche Online Shop von LED Explorer zu finden, der neben vollständigen Modellen auch alle möglichen Einzel- und Ersatzteile anbietet. Für die Besucher des Online Shops, die konkrete, aber auch allgemeine Fragen zu der Beleuchtung ihrer Küche haben, bietet das Unternehmen einen erstklassigen Kundenservice, um sich mit seinem Anliegen zu melden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LED Explorer GmbH

Frau M. Meck

Gmundberg 7

83471 Berchtesgaden

Deutschland

fon ..: 08652 – 9790676

web ..: https://www.lichtleiste-shop.de

email : info@led-explorer.de

Im LED Explorer online Shop finden Sie eine große Auswahl von Lichtleisten für Küche und Wohnen. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

