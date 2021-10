BACKEN & NASCHEN mit Flynn

Dieses Jahr haben wir für Weihnachten ein ganz besonderes Buch für alle kleinen und großen Naschbären!

Flynn, der kleine Bär, hat mit seinen Geschichten die Herzen von Groß und Klein erobert. Immer mit dabei sind seine Großeltern. Besonders groß ist die Freude, wenn Oma mit Flynn in der Küche steht und etwas zum Naschen zaubert. Dann leuchten die Augen des kleinen Bären. Und so entstehen köstliche Schokotatzen oder luftige Vanillewölkchen. Wenn ihr jetzt mal die Augen schließt, könnt ihr den leckeren Duft schon erahnen.

Dieses tolle Erlebnis will der kleine Bär nun mit euch teilen. In diesem neuen Buch erzählt er von seinen Erlebnissen in der Küche und stellt dabei seine Lieblingsrezepte vor. Es ist das erste Lese-Back-Buch dieser Art und damit etwas wirklich Besonderes. Damit hat Autorin Mirjam Jasmin Strube es wieder mal geschafft, etwas großartiges für die kleinen Leser zu schaffen.

Damit man sich gut orientieren kann, findet man oben links immer den Schwierigkeitsgrad der Rezepte. Eine Tatze steht für ganz leicht, drei Tatzen für etwas komplizierter.

Zudem ist das Buch wunderbar illustriert. Neben den farbigen Abbildungen zu den Rezepten hat wieder Günther Bema den Bär Flynn perfekt in Szene gesetzt.

Wir wünschen tolles Gelingen und vor allem viel Freude.

Das Buch ist ab dem 1.11.2021 in der Leseschau erhältlich:

https://www.leseschau.de/214

Auf die Tatzen! Fertig! Los!

Eure Leseschau

