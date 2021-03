Unsere drei Osterbücher

Wir von der Leseschau würden uns super sehr freuen, euch damit das Osterfest zu versüßen.

Unsere drei Osterbücher:

? 1. Der neue Flynn ist da:

„Flynn und das kleine Stück vom großen Glück“ von Mirjam Jasmin Strube

Neben der eigentlichen Geschichte gibt es im Buch diesmal eine tolle Überraschung. Kleine Mathefans können tolle Rätsel lösen.

Der perfekte Lesespaß für die Osterfeiertage.

Zur Buchbestellung:

www.leseschau.de/190

? 2. Wenn die Sonne unter den Füßen brennt:

„Sonne, Lángos & Familie“ von Céline und Katalin Ehrig

Was will man in der heutigen Zeit mehr. Zwei dieser Dinge sind unverzichtbar: die Sonne und die Familie. Ein Lángos zwischendurch ist ebenso nicht verkehrt. Die Geschichte lädt auf eine lustige Reise ein. Ein perfektes Buch, um Ostern in andere Länder zu reisen und diese mit viel Liebe und Leidenschaft zu erkunden.

Zur Buchbestellung:

www.leseschau.de/189

? 3. Endlich, Teil 8 ist da:

„Ohne Gnade“ von Sebastian Cohen

Eine weitere Osterreise nimmt uns mit nach Kuba. Hier kann ich euch versprechen, es wird richtig heiß. Da kommt so mancher Hase ins Schmelzen.

Zur Buchbestellung:

www.leseschau.de/191

Ebenso könnt ihr die Bücher hier bestellen per Messenger oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail: info@Leseschau.de

Die Bücher werden dann per Rechnung versendet.

Wir von der Leseschau würden uns super sehr freuen, euch damit das Osterfest zu versüßen.

Denn wir wünschen euch:

Glück, Sonne und viele schöne Stunden!

www.Leseschau.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Bucher Straße 23

13125 Berlin

Deutschland

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

Pressekontakt:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Bucher Straße 23

13125 Berlin

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

FREY FFPS-Maske ab 50,- Euro gratis! Appell an Bundesregierung! Psychotherapeuten fordern Erhalt seelischer Gesundheit und Rückkehr zur Normalität