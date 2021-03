FREY FFPS-Maske ab 50,- Euro gratis!

Wir versorgen Dich nicht nur mit den besten Supps, sondern möchten auch aktiv zu Deiner Gesundheit beitragen.

Seit über 20 Jahren versorgen wir Dich mit den besten Supps, die es auf dem Markt gibt. Jetzt möchten wir aktiv zu Deiner Gesundheit beitragen und unterstützen diese ab SOFORT mit unserer offiziellen FREY Nutrition FFP2-Maske an. Und deshalb gibt es diese ab einem Bestellwert von 50,- Euro kostenlos zu Deiner Bestellung dazu. Deine Gesundheit ist uns wichtig – FREY Nutrition | Das Beste oder nichts.

WOFÜR STEHT FREY NUTRITION

FREY Nutrition Nahrungsergänzungen sind für Freizeit- und Hobbysportler sowie für Fortgeschrittene und Wettkampfathleten konzipiert. Unabhängig von der Zielsetzung sind FREY Nutrition Produkte eine qualitativ hochwertige Ergänzung zu der täglichen Ernährung und schaffen damit die Grundlage für den Erfolg im Training.

HÖCHSTE PRODUKT- UND ROHSTOFFQUALITÄT

Bei FREY Nutrition handelt es sich um ausschließlich ernährungsphysiologisch wertvolle Produkte, die dem deutschen Lebensmittelrecht entsprechen (LMBG) und in Deutschland nach den strengen Richtlinien der DIN EN ISO 9001:2000 sowie der Hygieneverordnung HACCP (gemäß den gesetzlichen Vorschriften) hergestellt werden. Zusätzlich sorgen die Qualitätsmanagementsysteme IFS und GMP für eine stets gleichbleibend hohe Qualität. Damit garantieren wir absolute Hygiene, Reinheit und höchste Qualität. Besonders bei Nahrungsergänzungen sollte stets auf ausschließlich geprüfte und qualitativ hochwertige Produkte geachtet werden, denn es geht um den eigenen Körper und die eigene Gesundheit!

Alle FREY Nutrition Nahrungsergänzungen werden zudem umfangreich erprobt und in Theorie und Praxis getestet, um für höchste Sicherheit zu sorgen und einen maximalen Erfolg zu gewährleisten. Durch die strenge Auswahl hochwertigster Rohstoffe besteht bei FREY Nutrition zu jeder Zeit die Sicherheit, Nahrungsergänzungen erster Gütequalität zu erhalten. Von der Rohstoffanlieferung bis zum Versand wird jeder Verarbeitungsschritt genau protokolliert und durch regelmäßige Labortests sichergestellt.

Die Zertifizierungen und Qualitätsstandards sind anhand der Icons auf unseren Produkten kenntlich gemacht, weshalb beim Kauf stets auf die Zertifizierungs-Icons geachtet werden sollte!

PRODUKTE DER KÖLNER LISTE

Unsere Top-Seller sind ebenfalls auf der Kölner Liste gelistet. Die Kölner Liste bietet Spitzensportlern eine Auflistung von Nahrungsergänzungsmitteln, welche sich regelmäßigen Produktanalysen unterziehen, mit dem Ziel des minimierten Dopingrisikos. Eine internationale vom IOC geförderte Studie des Instituts für Biochemie an der Deutschen Sporthochschule Köln hat gezeigt, dass etwa 15 % der in 13 verschiedenen Ländern erworbenen Nahrungsergänzungsmittel Anabolika, hauptsächlich Prohormone, enthielten, die nicht auf der Packung angegeben waren. In Deutschland enthielten ca. 11 % der getesteten Nahrungsergänzungsmittel verbotene Anabolika.

Für Leistungssportler ist dies eine untragbare Situation, da sie das Risiko der Aufnahme von Dopingsubstanzen, durch fehlende bzw. unzureichende Produktinformationen, nicht oder kaum einschätzen können, sie selbst jedoch die Konsequenzen dafür übernehmen müssen. Es besteht die Gefahr, unverschuldet in Misskredit zu geraten und die sportliche Karriere hierdurch zu gefährden. Durch die Aufnahme in die Kölner Liste sowie durch unabhängige Analysen sorgen wir nicht nur für eine erhöhte Transparenz, sondern gleichermaßen auch für ein hohes Kundenvertrauen in unsere Nahrungsergänzungen, welche schließlich nicht nur auf der Hobby-Ebene, sondern auch im Profisport zahlreich zum Einsatz kommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FREY Nutrition

Herr Peter Scholz

Eggertstraße 8

33100 Paderborn

Deutschland

fon ..: 05251-54647-70

fax ..: 05251-54647-99

web ..: https://www.freynutrition.de

email : info@freynutrition.de

Pressekontakt:

FREY Nutrition

Herr Peter Scholz

Eggertstraße 8

33100 Paderborn

fon ..: 05251-54647-70

web ..: https://www.freynutrition.de

email : info@freynutrition.de

