Neuerscheinung: Sonne, Lángos & Familie

Durch einen DNA-Test gerät das Leben von Selina so richtig in Fahrt. Sie begibt sich mit ihrer Freundin Lotte auf eine große Reise – in ein ihr unbekanntes Land …

Selina, Anfang 20, lebt in einer Kleinstadt am Rande von Berlin. Bei ihr ist immer etwas los – egal ob Liebeskummer, Arbeitsstress oder der alltägliche Irrsinn. Durch einen DNA-Test gerät ihr Leben allerdings so richtig in Fahrt. Sie begibt sich mit ihrer Freundin Lotte auf eine große Reise – in ein ihr unbekanntes Land …

Zur Hauptperson:

„Mein Name ist Selina, Anfang 20. Wohnhaft in einem schönen Städtchen am Rande von Berlin.

Ich möchte mich kurz vorstellen. Dabei liegt die Betonung wirklich auf dem Wort „kurz“.

Mich kann man ganz einfach mit drei Buchstaben beschreiben: www.

Jeder kennt diese drei Buchstaben und wofür sie stehen. Bei mir bekommen diese eine ganz neue Bedeutung. Bei mir steht www für Widder, weiblich, wild.

Widder ist mein Sternzeichen, weiblich ergibt sich von selbst, ich bin ja eine Frau. Das dritte w, also wild, steht bei mir für dynamisch, mitreißend und kunterbunt.

Diese Geschichte ist ein kurzer Abschnitt aus meinem Leben, auf der Suche nach einem Geheimnis. Wird es gelüftet werden? So manches aufgedeckte Geheimnis bleibt am Ende doch irgendwie geheim.“

Diese Geschichte enthält wie immer viel Humor und viele positive „weibliche“ Schwingungen. (Auch für Männer sehr interessant)

Fakten zum Buch:

Seitenanzahl: ca. 290

verfügbar als gedrucktes Buch (14,90 EUR)

ISBN-Nr. 978-3947110-16-2

Am Ende mit tollen Lángosrezepten

