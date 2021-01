Lesen, Lesen nur nicht heute – sagen alle lesefaulen Leute

Kann Lesen Spaß machen? Ja garantiert.

Deshalb bietet die Leseschau ab 2021 jede Woche ein Buch zum Rabattpreis an.

Damit gelingt der Einstieg in die Welt der Bücher garantiert.

Neben dem jeweils rabattierten Buch ist die Auswahl an Lesestoff in der Leseschau sehr vielfältig:

o Kinderbücher z.B. von Mirjam Jasmin Strube oder Isabel Rümpler

o Jugendbücher von der Leseschau

o Mitmachen-Bücher die begeistern

o Koch- und Grillbücher mit Geschmack für Jeden

o Romane von Sebastian Cohen

o Fotobücher und Gedichte von Gudrun Kottinger

o Tiergeschichten von Ute Rietschel

o Schüßlersalze und mehr von Sabine Tomicich und Johannes Lipautz

o Märchen für Kinder und Erwachsene von Marianna Posselt

o Auswandern nach Ungarn mit Cornelia Rückriegel

o Die 3-Kramer-Fälle von Kultautor Michael Frank Kromarek

o Prickelnder Roman von Finn Fisher

o Brandenburgkrimi von Ben Vart

o Frauenträume mit Ironie von Lucie Weber, Paula Lenz, Marika Kovacs

o Gedichte und nackte Tatsachen von Klaus Ender

o Erotisches von Franck Sezelli

… und vieles vielen mehr.

Was bietet die Leseschau?

o Bestellung ohne Anmeldung

o Bestellung möglich per Telefon: 030/692021051

o Bestellung möglich per Fax: 030/692021059

o Bestellung möglich per E-Mail: info@Leseschau.de

o Bestellung bequem über die Seite: www.Leseschau.de

o Lieferung auf Rechnung

o schneller Versand

o keine Versandkosten

o zu jedem Buch gibt es tolle Beilagen

Was gibt es sonst noch?

Die Leseschau zeichnet sich vor allem durch den persönlichen Kontakt zu den Autoren aus. Hinter allen Büchern stehen Autoren, die sozusagen zum Anfassen sind.

Somit bieten die Leseschau eine wunderbare Gelegenheit, in die Welt der Bücher einzutauchen.

Probiert es aus.

Bleibt gesund,

Eure www.Leseschau.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Bucher Straße 23

13125 Berlin

Deutschland

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

