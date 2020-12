12 Mineralsalze, 12 Tierkreiszeichen. Gibt es da eine Verbindung?

Die www.Leseschau.de möchte heute auf ein sehr interessantes Buch aufmerksam machen.

„Astrologie und Schüßler-Salze“

Das Buch „Astrologie und Schüßler-Salze“ von Sabine Tomicich und Johannes Lipautz behandelt den gesamten Körper, die Wirkung der Schüßler-Salze sowie zeigt den Zusammenhang zu den 12 Tierkreiszeichen auf. Die 12 Schüßler-Salze werden ausführlich beschrieben und ihre Wirkungen aufgezeigt. Am Ende des Buches gibt es ein sehr umfangreiches Symptomregister mit 60 Seiten von von A wie Ablagerungen in den Gelenken bis Z wie Zwölffingerdarmgeschwür.

Das Buch der beiden Autoren ist eine sehr beachtliche Zusammenstellung.

„Durch die neu getroffene Zuordnung der Schüßler-Salze zu den einzelnen Tierkreiszeichen und die daraus folgende Gabe von Mineralsalzen ist es unserer tiefen Überzeugung nach möglich, einen Energie-/Schwingungsausgleich zwischen Mensch und Mineralsalz bzw. Körper, Geist und Seele zu bewirken, der auf natürliche Art und Weise erfolgt und die Homogenität wie auch die Stabilität des Menschen in physischer und psychischer Hinsicht fördert“, geben die Autoren Einblick.

Zu den Autoren:

Sabine Tomicich, geb. am 19. Juni 1961 in Moers, lebt in Österreich und arbeitet an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit alternativen Heilverfahren, insbesondere jenem nach Dr. Schüßler. Die Autorin veranstaltet regelmäßig Seminare zu den Mineralsalzen wie auch der Antlitzdiagnostik und hält Vorträge zum Thema gesunde Ernährung. Darüber hinaus ist sie ausgebildete und praktizierende Wirbelsäulen- und Anti-Osteoporosetrainerin.

Johannes Lipautz, geb. am 23. August 1942 in Linz an der Donau. Er studierte an der Universität Klagenfurt und schloss dieses Studium als Pädagogischer Psychologe ab.

Er beschäftigt sich seit über 35 Jahren mit Astrologie und führt seit über 23 Jahren Lebens- wie auch astrologische Beratungen durch und hält Vorträge und Seminare. Auftritte im lokalen Rundfunk und Fernsehen fallen auch in seinen Wirkungsbereich.

Wir können das Buch jedem sehr ans Herz legen.

Es ist ab dem 20.1.2021 in der Leseschau verfügbar.

Bereits jetzt kann man es als E-Book runterladen.

Zum Buch:

https://www.leseschau.de/187

Bleiben Sie gesund.

Ihre

www.Leseschau.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Bucher Straße 23

13125 Berlin

Deutschland

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

Pressekontakt:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Bucher Straße 23

13125 Berlin

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mallorca im Winter 2020/21: TORRE BLANCA öffnet die Türen für kreative Köpfe