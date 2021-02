Über 3.000 Kinder kochen & backen gemeinsam im Lockdown – per LIVESTREAM

Kinder-Kochkurs.com bietet GRATIS Koch- und Backkurse im LIVESTREAM für Kinder zwischen 6-14 Jahre an. Die Resonanz ist riesig: Alleine letztes Wochenende haben zeitgleich über 3.000 Kinder gekocht.

Um den Kindern im aktuellen Lockdown die Langeweile zu nehmen bietet HEIKE Güßbacher, die Gründerin von Kinder-Kochkurs.com, seit Dezember 2020

GRATIS Koch- und Backkurse im LIVESTREAM für Kinder zwischen 6-14 Jahre an.

Die Kurse finden jeweils am Wochenende über parallel über Facebook (gratis) und Zoom (10,–EUR) statt.

Anmeldung ist nicht erforderlich.

Einfach einschalten und mitbacken / mitkochen.

Die benötigten Zutaten werden immer 4 Tage vorher veröffentlicht.

Und der Erfolg gibt Kinder-Kochkurs.com recht:

Hunderte Familien nehmen Woche für Woche am kostenlosen Angebot von Kinder-Kochkurs.com teil.

Alleine am letzten Wochenende haben über 3.000 Kinder zeitgleich im Livestream „Flammkuchen-Toasts mit Salat und Einhorndressing“ gekocht.

Die Teilnehmer nahmen über das Internet aus ganz Europa aber auch USA und Südamerika teil und freuten sich über diese digitale Abwechslung für Kinder in der aktuell langweiligen Zeit.

„Ich möchte mit meinen kostenlosen Kursen meinen kleinen Beitrag dazu leisten, den Kindern die momentane Zeit etwas angenehmer zu gestalten.

Solange in Deutschland der Lockdown andauert werde ich dieses Gratisangebot aufrechterhalten“ erklärt Heike Güßbacher.

Dabei weiß die Gründerin von Kinder-Kochkurs.com, Heike Güßbacher, wovon sie spricht, denn sie ist selbst Mutter von 3 Kindern.

Geschlossenen Sporthallen, Schwimmbädern und Kinos und Homeschooling sind für alle Familien eine große Herausforderung.

Mit Kinder-Kochkurs.com bietet sie Familien eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung trotz Lockdown.

Gleichzeitig möchte sie Familien zeigen, welche Chancen die Digitalisierung bei kreative Einbindung in den Alltag haben kann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kinder-Kochkurs.com

Frau Heike Güßbacher

Württembergstraße 14

93049 Regensburg

Deutschland

fon ..: 0941-20907766?

web ..: https://www.kinder-kochkurs.com

email : info@kinder-kochkurs.com

Kinder-Kochkurs.com ist der erste Online-Kochkurs für Kinder & Jugendliche in Deutschland.

Ziel ist es, Kinder & Jugendliche für gesunde Ernährung zu begeistern und Spaß am selbst Kochen & Backen zu vermitteln.

Seit Frühjahr 2020 bietet die Online-Kochschule Kinder-Kochkurs.com seine digitalen Koch- & Backkurse an.

Insbesondere aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und dem häufig damit verbundenen Lockdown konnte das Startup im vergangenen Jahr Familien auf der ganzen Welt von seinem Angebot überzeugen.

