Die schönsten Ostergeschichten

Spannende Geschichten rund um den Osterhasen und alle, die einer werden wollen

„Wie aus dem Ei gepellt …“ – so heißt unsere Geschichtensammlung zu Ostern, die inzwischen mit sieben Ausgaben erschienen ist und längst zu den traditionsreichen Ausschreibungen in Papierfresserchens MTM-Verlag zählt. Jahr für Jahr verspricht die Buchreihe herrlich bunte und vor allem vielfältige Geschichten rund um den Osterhasen und seine Helfer.

Wer auch weiterhin ein Osternest vorfinden möchte, sollte sich von diesen Geschichten beraten lassen, worauf es ankommt. Denn immer wieder wird deutlich, dass dem Osterhasen der allgemeine Unglauben zu schaffen macht. So müssen Hennen Ostern organisieren, Pferde Eier legen und der Osterhase höchstpersönlich klärende Interviews geben. Doch auch wer wissen will, was es mit dem Mythos um den eierlegenden Hasen auf sich hat, ist hier an der richtigen Adresse. Pünktlich zum Frühling und der bevorstehenden Osterzeit erscheinen die kunterbunten Erzählungen, Märchen und Gedichte für Kinder und Jugendliche.

Weihnachten – das Fest der Liebe. Ostern – das Fest des Eiersuchens? Immer wieder klingt in den Geschichten die Beschwerde des Osterhasen an, dass die Menschen nicht an ihn glauben, ihn nicht ernst nehmen oder sehr undankbar sind. Unmotiviert, chaotisch und schwach kommt er daher … doch wird der alte Hase eines Besseren belehrt. Diese Geschichten geben dem Osterfest einen neuen Anstrich und dürften jeden Zweifel an der Existenz des Osterhasen ausmerzen.

Die Bücher können über den Verlag, den gut sortierten Buchhandel und natürlich über Amazon bestellt werden. Alle sieben Bände sind auch als E-Books erschienen.

