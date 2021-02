DER BUNTE wauwau – das kunterbunte Hunde-Bilderbuch ist das perfekte Zaubermittel gegen Trübsinn

Dem weißen wauwau ist es in Doris Kistler-Krausses „DER BUNTE wauwau“ schrecklich langweilig und öde, doch er entdeckt mit den Kindern, wie man die Langweile aktiv und kreativ besiegen kann.

Der Hund „wauwau“ ist nicht so wie andere Hunde! Das wird jungen Lesern und Zuhörern ganz schnell klar. Es ist ihm ziemlich langweilig und die Welt erscheint grau – und nichts, was andere Hunde unter normalen Umständen begeistert, kann ihn in bessere Laune versetzen. Er mag keine Stöckchen, er mag keine Knochen, er mag auch keine Quietsche-Enten. Welches Zaubermittel kann ihm letzten Endes die Langeweile vertreiben? Genau das finden Kinder in diesem farbenfrohen Buch „DER BUNTE wauwau“ gemeinsam mit dem ganz besonderen Hund heraus. Für die ganze Familie, ob mit oder ohne Haustier, lädt das handliche Bilderbuch mit großem Ausmalbild zum gemeinsamen Anschauen, Vorlesen und Ausmalen ein: Der „wauwau“ und seine Lieblingsbälle wollen bunt werden! Kinder sehen, wie sich der weiße „wauwau“ auf jeder Seite verwandelt und langsam immer farbiger wird.

Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, einfach wieder Freude und Zuversicht zu verbreiten – und genau das schafft die Autorin mit dieser Hunde-Geschichte. „DER BUNTE wauwau“ ist ein buntes, fantasievolles Gute-Laune-Buch nicht nur für die ganze Familie, auch Hundefans und Tierfreunde werden ihren Spaß daran haben! Der Inhalt wurde durch das Zusammenleben der Autorin und Illustratorin Doris Kistler-Krauss mit ihrem fröhlichen und temperamentvollen Familienhund inspiriert. Die doppelseitigen Illustrationen sind handgefertigte Collagen aus eigenen Fotos und Zeichnungen, die sich die Leser gerne immer wieder ansehen werden. Zusätzlich gibt es ein doppelseitiges Ausmalbild, so dass die Kinder ihre eigene Kreativität auch selbst ausleben können. Den neutralen Namen der Titelfigur hat die Autorin bewusst aus dem natürlichen ersten Wortschatz von Kleinkindern gewählt. So bleibt die Figur frei für den Betrachter und wird nicht durch einen bestimmten Namen belegt.

„DER BUNTE wauwau" von Doris Kistler-Krauss ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21492-7 zu bestellen.

