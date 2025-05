Hollywood-Schaukeln erleben 2025 ein Comeback: Angerer meldet stärkste Nachfrage seit einem Jahrzehnt

Die Traditionsmarke Angerer Freizeitmöbel aus Winhöring registriert 2025 einen ungewöhnlich starken Anstieg der Nachfrage nach Hollywood-Schaukeln – so hoch wie seit über zehn Jahren nicht mehr.

Nachfrage nach Hollywood-Schaukeln erreicht historischen Höchststand

Die Angerer Freizeitmöbel GmbH mit Sitz im oberbayerischen Winhöring berichtet von einem außergewöhnlich starken Boom im Segment der Hollywood-Schaukeln – einem Klassiker der Gartengestaltung, der 2025 sein überraschendes Comeback feiert. Die aktuelle Nachfrage übersteigt laut Unternehmensangaben nicht nur die Vorjahre, sondern erreicht sogar ein Niveau, das seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr verzeichnet wurde. Während Gartenmöbel in Deutschland regelmäßig saisonalen Schwankungen unterliegen, zeichnet sich in diesem Jahr ein nachhaltiger Trend ab: Immer mehr Haushalte entscheiden sich bewusst für eine stilvolle Kombination aus Entspannung, Nostalgie und Funktionalität – genau das, wofür die Hollywood-Schaukel steht.

Die Geschäftsführung beschreibt den Nachfragetrend als „bemerkenswert konstant“ und verweist dabei insbesondere auf das wachsende Interesse jüngerer Zielgruppen. Dabei spielt nicht nur der Wunsch nach Komfort und Rückzugsorten im eigenen Garten eine Rolle – auch die Renaissance klassischer Wohnstile und ein steigendes Bedürfnis nach entschleunigter Freizeitgestaltung tragen zu dieser Entwicklung bei.

Familienbetrieb profitiert von nachhaltigem Gartenmöbel-Boom

Als mittelständisches Unternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung in der Fertigung hochwertiger Freizeitmöbel reagiert Angerer nicht nur flexibel auf Marktveränderungen, sondern antizipiert diese aktiv. Die Produktlinien des Traditionsunternehmens – von verstellbaren Relaxliegen bis zu Sonnenschutzlösungen – wurden in den letzten Jahren kontinuierlich optimiert, doch kein Segment verzeichnet aktuell derart hohe Zuwächse wie die Hollywood-Schaukel.

Was die Angerer Freizeitmöbel GmbH dabei auszeichnet, ist nicht nur ihre jahrzehntelange Expertise in der Entwicklung wetterfester Konstruktionen und pflegeleichter Textilien, sondern auch ihre konsequente Produktion am Standort Deutschland. Diese Kombination aus Erfahrung, Qualitätsbewusstsein und lokaler Verankerung verschafft dem Familienunternehmen derzeit einen spürbaren Vorsprung gegenüber Importware.

Insbesondere Modelle mit individuell wählbarem Design und waschbaren Bezügen erfreuen sich großer Beliebtheit. „Die Menschen wollen Möbelstücke, die zur Persönlichkeit ihres Gartens passen – und keine Massenware“, erklärt die Vertriebsleitung. Genau hier liegt eine der Stärken des Unternehmens: Individualität, die sich im Alltag bewährt.

Gesellschaftlicher Wandel begünstigt Rückkehr der Klassiker

Die Gründe für den Boom sind laut Unternehmensbeobachtungen vielfältig: Der gesellschaftliche Wandel hin zu mehr Zeit im häuslichen Umfeld – ein Trend, der bereits seit der Pandemie sichtbar ist – hat sich weiter verstetigt. Während digitale Tools den Alltag beschleunigen, suchen viele Menschen gezielt nach analogen Ruheinseln. Die Hollywood-Schaukel als Symbol für Entspannung, Kindheitserinnerung und Verweildauer in der Natur passt damit perfekt in ein Lebensgefühl, das sich bewusst vom Überangebot der Moderne abgrenzen will.

Darüber hinaus zeigt sich, dass selbst in städtischen Kontexten Balkon- oder Terrassenschaukeln wieder gefragter sind. Die Nachfrage verteilt sich nicht mehr nur auf klassische Eigenheim-Gärten, sondern erreicht auch urbane Lebensräume. Hinzu kommt: Durch die gezielte Kommunikation in sozialen Medien und ein wachsendes Interesse an DIY-Elementen werden jüngere Generationen erstmals oder erneut auf das Produkt aufmerksam – oft vermittelt durch Influencer, Garten-Blogs oder Einrichtungsmagazine.

Angerer betont dabei: „Was früher als altmodisch galt, wird heute neu entdeckt – mit einem frischen, zeitgemäßen Verständnis von Komfort und Ästhetik.“

Produktion auf Rekordniveau – dennoch Engpässe möglich

Um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, hat das Unternehmen seine Produktionskapazitäten bereits frühzeitig angepasst. So wurde unter anderem in zusätzliche Lagerflächen und eine flexiblere Schichtplanung investiert. Trotz dieser Maßnahmen könne es bei besonders beliebten Modellen dennoch zu punktuellen Lieferengpässen kommen, insbesondere im Sommer. Angerer rät daher zu einer frühzeitigen Bestellung, um Enttäuschungen bei der Gartensaison zu vermeiden.

Ein weiterer entscheidender Faktor für die Beliebtheit der Angerer-Produkte ist die unkomplizierte Montage – ein Aspekt, der bei Kundinnen und Kunden ebenso hoch im Kurs steht wie Langlebigkeit und Ersatzteilverfügbarkeit. „Unser Ziel war nie der schnelle Trend, sondern eine langfristige Lösung für entspanntes Leben im Freien“, so Angerer. Diese Philosophie scheint 2025 mehr denn je auf Resonanz zu stoßen.

Für weitere Informationen zur aktuellen Hollywood-Schaukel-Kollektion und zur Unternehmensgeschichte unter besuchen Sie die Webseite unter:

www.angerer-freizeitmoebel.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Angerer Freizeitmöbel GmbH

Herr Stefan Naderer

Am Bahndamm 8

84543 Winhöring

Deutschland

fon ..: 08671-9776-0

web ..: https://www.angerer-freizeitmoebel.de/

email : service@angerer-freizeitmoebel.de

Die Angerer Freizeitmöbel GmbH ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, das sich seit über 50 Jahren durch Qualität und Design „made in Germany“ bei Hollywoodschaukeln und Gartenmöbeln auszeichnet. Das Unternehmen mit Sitz im bayerischen Winhöring vertreibt seine Produkte sowohl in Deutschland als auch international. Angerer Freizeitmöbel stehen für Langlebigkeit, Komfort und stilvolles Design.

