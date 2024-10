Hollywoodschaukeln in neuem Design und bewährter Qualität: Der neue Angerer Freizeitmöbel Katalog 2025 ist da.

Angerer Freizeitmöbel präsentiert den neuen Katalog für das Jahr 2025 mit einer Vielfalt an Hollywoodschaukeln und Zubehör. Demnächst für Baumärkte und Möbelhäuser zur Vorbestellung erhältlich!

Angerer Freizeitmöbel setzt auf Vielfalt und Qualität

Die Angerer Freizeitmöbel GmbH, einer der führenden Hersteller hochwertiger Gartenmöbel, präsentiert den neuen Katalog für 2025. Seit über 50 Jahren bietet das bayerische Familienunternehmen Hollywoodschaukeln an, die durch Qualität, Langlebigkeit und ansprechendes Design überzeugen. Der neue Katalog wird ab sofort über den Außendienst an Baumärkte, Möbelhäuser und Fachhändler verteilt, um Vorbestellungen für die kommende Gartensaison zu ermöglichen.

Neue Hollywoodschaukeln für das Jahr 2025

Der Katalog umfasst eine große Auswahl an Hollywoodschaukeln in klassischem und modernem Design. Die Kunden können sich auf Modelle wie „Lounge Zip“, „Elegance Joy“ und „Trend Fun“ freuen, die mit wetterfesten Polstern, abwaschbaren Sonnendächern und individuell verstellbaren Sitz- und Liegepositionen überzeugen. Die Hollywoodschaukeln bieten höchsten Komfort durch abnehmbare und waschbare Bezüge und sind ideal für den Einsatz im Garten und auf der Terrasse.

Hollywoodschaukeln für jeden Geschmack

Neben bewährten Klassikern wie den Serien „Luxus“ und „Dream“ finden sich im neuen Katalog auch trendige Farbvariationen. Modelle in Anthrazit, Granit oder Coffee sowie frische Farben wie Lime oder Stone runden das Angebot ab. Die Hollywoodschaukeln sind nicht nur optisch ansprechend, sondern bieten auch höchsten Komfort und sind ideal für den Einsatz im Garten und auf der Terrasse.

Exklusive Hollywoodschaukeln und Zubehör

Zusätzlich zu den Hollywoodschaukeln bietet Angerer Freizeitmöbel im neuen Katalog ein umfangreiches Sortiment an Zubehör an. Von Schutzhüllen über Sonnendächer bis hin zu Pflegeprodukten wie Imprägniersprays wird alles angeboten, was für eine lange Lebensdauer der Möbel notwendig ist. Vor allem die passenden Auflagen in verschiedenen Farben, Mustern und Größen bieten den Kunden die Möglichkeit, ihre Gartenmöbel individuell zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.angerer-freizeitmoebel.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Angerer Freizeitmöbel GmbH

Herr Stefan Naderer

Am Bahndamm 8

84543 Winhöring

Deutschland

fon ..: 08671-9776-0

web ..: http://www.angerer-freizeitmoebel.de

email : service@angerer-freizeitmoebel.de

Die Angerer Freizeitmöbel GmbH ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, das sich seit über 50 Jahren durch Qualität und Design „made in Germany“ bei Hollywoodschaukeln und Gartenmöbeln auszeichnet. Das Unternehmen mit Sitz im bayerischen Winhöring vertreibt seine Produkte sowohl in Deutschland als auch international. Angerer Freizeitmöbel stehen für Langlebigkeit, Komfort und stilvolles Design.

Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Brienner Straße 29

80333 München

fon ..: +4989200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : hallo@seofolgreich.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rockstone Reserach – Wie eine spektakuläre Niob-Entdeckung die Begeisterung der Investoren weckte und wo als Nächstes gesucht werden sollte Verhinderungs- und Kurzzeitpflege 2024/2025: Was ändert sich, was muss beachtet werden?