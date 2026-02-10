Webcast-Archive als Support-Booster: Wie Unternehmen ihre Ticket-Flut um 50% senken

Schluss mit repetitiven Anfragen: MEETYOO zeigt, wie intelligente Webcast-Archive den Kundensupport revolutionieren. Der MEETYOO Content Hub verwandelt Live-Events in dauerhaftes Wissen.

(Berlin, 10.02.2026) – In Zeiten des Fachkräftemangels und steigender Kundenanforderungen steht der B2B-Support vor einer Zerreißprobe. Support-Teams verbringen bis zu 40 Prozent ihrer Zeit mit der Beantwortung immer gleicher Fragen. Die Berliner Software-Schmiede MEETYOO liefert mit ihrer neuesten Analyse nun einen überraschenden Lösungsansatz: Der Schlüssel zur Effizienz liegt nicht in neuen Chatbots, sondern in der intelligenten Nutzung vorhandener Video-Inhalte.

Unter dem Titel _“Vom Support-Chaos zur Self-Service-Maschine“_ zeigt das Unternehmen auf, wie sich Webcast-Aufzeichnungen von einer bloßen Archiv-Leiche in ein dynamisches Wissensmanagement-Tool verwandeln lassen. Die zentrale Erkenntnis: Ein strategisch aufgebautes Video-Archiv kann das Aufkommen von Standard-Support-Tickets halbieren.

Das Problem: Flüchtiges Wissen in Live-Events

„Jeden Tag finden tausende Webcasts zu Produkt-Updates, Onboardings oder Compliance-Themen statt“, erklärt Dr. Michael Geißer, CEO von MEETYOO. „Doch in 90 Prozent der Fälle verpufft dieses Wissen nach dem Live-Moment. Mitarbeiter oder Kunden, die nicht teilnehmen konnten, rufen stattdessen den Support an oder schreiben E-Mails mit Fragen, die im Webcast längst beantwortet wurden.“

Die Lösung: KI macht Video durchsuchbar

MEETYOO setzt hier mit dem MEETYOO Content Hub an. Durch den Einsatz spezialisierter KI-Modelle werden Webcast-Aufzeichnungen automatisch transkribiert, indexiert und in logische Kapitel unterteilt. Das Ergebnis ist eine zentrale Anlaufstelle für Video-Content, die als „Video-Suchmaschine“ für das eigene Unternehmen fungiert. Ein Nutzer muss sich nicht mehr durch ein stundenlanges Video klicken, sondern findet die Antwort auf seine Frage in Sekunden.

ROI-Rechner und kritische Erfolgsfaktoren

In einer detaillierten Analyse beleuchtet MEETYOO die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Strategie. Neben einer signifikanten Entlastung des Support-Teams stehen dabei messbare Kennzahlen im Vordergrund. Der Blogbeitrag zur Support-Reduzierung liefert hierzu nicht nur theoretische Ansätze, sondern konkrete Werkzeuge: Von kritischen Erfolgsfaktoren für die Implementierung bis hin zu Berechnungsgrundlagen für den eigenen Return on Invest (ROI).

„Wir sehen bei unseren Enterprise-Kunden einen massiven Shift“, so Geißer weiter. „Der Trend geht weg vom reinen Live-Erlebnis hin zum Asynchronous Video Knowledge. Ein einzelner gut strukturierter Webcast, der dauerhaft verfügbar und durchsuchbar ist, ersetzt hunderte Einzelgespräche.“

Sicherheit als Fundament für Wissensmanagement

Da es sich bei Support-Webcasts oft um interne Schulungen oder sensible Produkt-Roadmaps handelt, ist der Datenschutz ein kritischer Faktor. MEETYOO garantiert als deutscher Anbieter DSGVO-Konformität und ISO-zertifizierte Sicherheit – ein entscheidender Vorteil gegenüber US-Plattformen, die Daten oft zu Trainingszwecken nutzen.

Fazit: Video ist das neue Handbuch

Die Analyse macht deutlich: Der klassische PDF-Leitfaden hat ausgedient. Bewegtbild ist das bevorzugte Medium für Wissensvermittlung. Unternehmen, die tiefer in das Thema einsteigen wollen, finden im Bereich Anleitungen & Best Practices umfassende Tutorials für die Erstellung professioneller Webcasts.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

meetyoo conferencing GmbH

Herr Michael Geißer

Friedrichstraße 153a

Berlin 10117

Deutschland

fon ..: +49 30 868 710 400

web ..: https://www.meetyoo.com/

email : mgeisser@meetyoo.com

MEETYOO ist ein führender Anbieter für digitale Events und virtuelle Konferenzen mit Sitz in Berlin. Unter dem Leitsatz „Software for Decisive Moments“ bietet das Unternehmen Premium-Lösungen für Webcasts und virtuelle Events an. Die Plattform kombiniert innovative KI-Features zur Content-Verwertung mit höchster Datensicherheit „Made in Germany“. Seit über 20 Jahren vertrauen globale Konzerne, DAX-Unternehmen und der Mittelstand auf die Expertise von MEETYOO für ihre wichtigste Kommunikation – von Investor Relations bis hin zu globalen Townhalls. CEO des Unternehmens ist Dr. Michael Geißer.

Pressekontakt:

meetyoo conferencing GmbH

Herr Michael Geißer

Friedrichstraße 153a

Berlin 10117

fon ..: +49 30 868 710 400

email : info@meetyoo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hausmarkt – Online Shop für Werkzeug & Werkstatt neuzeit Filmagentur verbindet Kreativität und Strategie für starke Marken