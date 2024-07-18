17 KI-Modelle im Härtetest: MEETYOO Studie zeigt, welches LLM den besten Video-Content-ROI liefert

Welche KI generiert die besten Video-Highlights? MEETYOO hat 17 Sprachmodelle (LLMs) getestet. Die neue Studie zeigt Unternehmen, wie sie ihren Content-ROI bei Webcasts wirklich maximieren.

Künstliche Intelligenz ist in der Unternehmenskommunikation angekommen. Doch wenn es darum geht, stundenlange Webcasts und virtuelle Events in prägnante Video-Highlights zu verwandeln, trennt sich bei den Sprachmodellen (LLMs) schnell die Spreu vom Weizen. Die Berliner Software-Schmiede MEETYOO hat in einem umfassenden Härtetest 17 führende KI-Modelle auf den Prüfstand gestellt. Das Ziel: Herausfinden, welche Technologie den Content-ROI für Enterprises wirklich maximiert.

Der blinde Fleck im KI-Hype

„Jeder spricht über KI, aber kaum jemand evaluiert systematisch, welche Modelle für spezifische B2B-Anwendungsfälle wie Video-Content-Analyse am besten funktionieren“, erklärt Dr. Michael Geißer, CEO von MEETYOO. „Für unsere Kunden – darunter DAX-Konzerne und globale Mittelständler – reicht ein mittelmäßiges Transkript nicht aus. Wenn es um geschäftskritische Kommunikation geht, brauchen wir Software for Decisive Moments. Deshalb integrieren wir Technologie nicht einfach blind, sondern testen sie rigoros.“

Überraschende Ergebnisse im Härtetest

In der gerade aktualisierten KI-Studie zu Video-Highlights analysierte das MEETYOO-Entwicklerteam 17 verschiedene Large Language Models. Die Modelle mussten komplexe B2B-Webcasts verarbeiten, Kernaussagen extrahieren und automatisch sinnvolle Video-Clips für die Nachkommunikation generieren.

Das überraschende Ergebnis: Die bekanntesten Namen auf dem Markt liefern nicht zwingend die besten Resultate für Video-Content. Spezialisierte Modelle übertreffen Allrounder oft deutlich, wenn es um die präzise Erkennung von Kontext und Fachvokabular geht. Diese Erkenntnisse fließen direkt in die Weiterentwicklung der Webcast-Plattform MEETYOO Show ein, um Kunden stets die leistungsstärkste Engine für ihren Content-ROI zu bieten.

Datenschutz: Die rote Linie bei Enterprise-KI

Ein entscheidender Faktor des Tests war neben der inhaltlichen Qualität die Datensicherheit. „Ein Investor-Relations-Call oder ein internes CEO-Townhall darf niemals in die Trainingsdaten eines öffentlichen US-Sprachmodells fließen“, warnt Dr. Geißer.

Als deutscher Anbieter positioniert sich MEETYOO hier als sicherer Hafen. Die Plattform kombiniert die besten KI-Modelle des Tests mit einer strikt DSGVO-konformen und ISO 27001-zertifizierten Infrastruktur. MEETYOO verarbeitet alle Daten ausschließlich auf europäischen Servern. Unternehmen profitieren so von modernster künstlicher Intelligenz, ohne Kompromisse bei der Datensouveränität einzugehen.

Vom Live-Event zur Content-Maschine

Die Studie unterstreicht den strategischen Wandel von MEETYOO zur führenden AI-Content-Plattform. Ein Webcast ist nicht länger ein flüchtiges Live-Event, sondern der Startpunkt für dutzende wiederverwendbare Assets. Durch den Einsatz der getesteten KI-Modelle sparen Marketing- und Kommunikationsteams unzählige Stunden an manueller Nachbearbeitung.

Kommunikationsverantwortliche, die tiefer in die Testergebnisse eintauchen und erfahren möchten, wie sie ihren eigenen Content-ROI steigern können, finden die komplette Analyse sowie weitere Best Practices im MEETYOO Content Hub.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

meetyoo conferencing GmbH

Herr Michael Geißer

Friedrichstraße 153a

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 868 710 400

web ..: https://www.meetyoo.com/

email : mgeisser@meetyoo.com

MEETYOO ist ein führender Anbieter für digitale Events und virtuelle Konferenzen mit Sitz in Berlin. Unter dem Leitsatz „Software for Decisive Moments“ bietet das Unternehmen Premium-Lösungen für Webcasts und virtuelle Events an. Die Plattform kombiniert innovative KI-Features zur Content-Verwertung mit höchster Datensicherheit „Made in Germany“. Seit über 20 Jahren vertrauen globale Konzerne, DAX-Unternehmen und der Mittelstand auf die Expertise von MEETYOO für ihre wichtigste Kommunikation – von Investor Relations bis hin zu globalen Townhalls. CEO des Unternehmens ist Dr. Michael Geißer.

Pressekontakt:

meetyoo conferencing GmbH

Herr Michael Geißer

Friedrichstraße 153a

10117 Berlin

fon ..: +49 30 868 710 400

email : mgeisser@meetyoo.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Beste Hausbetreuung, Fassadenreinigung und Gebäudereinigung in Wien-Niederösterreich Unternehmen steigern Conversion durch starkes Copywriting