  • Endlich unbeschwert essen bei Histaminunverträglichkeit

    Mit schmackhaften Rezepten für Frühstück, Mittagessen, Abendbrot, Zwischenmahlzeit zeigt das Buch einen Ausweg bei Histaminintoleranz, indem auch Basics, wie Backwaren, verträglich zubereitet werden.

    BildKurz vor Weihnachten ist im Youtube-Kanal eine Lesung der Autorin Silke Haas von „66 x vegetarisch und vegan kochen und backen bei Histaminintoleranz“ zu sehen.

    Die Autorin ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und hat sich mit der Histaminintoleranz intensiv auseinandergesetzt. In diesem Buch hat sie die Vielfältigkeit der Histaminintoleranz widerspiegeln lassen und Rezepte für unterschiedliche Schweregrade der Unverträglichkeit geschrieben, selbst gekocht bzw. gebacken, fotografiert und in die Kategorien Frühstücks- und Abendbrotideen, Mittag- und Abendessen sowie Zwischenmahlzeiten, Desserts und Gebäck eingeteilt.

    Nachdem sie zunächst das Sach- und Ratgeberbuch „Histaminintoleranz: ohne Befund und Komma – Keine reine Nahrungsmittelunverträglichkeit“ verfasst hat, liegt hier das Augenmerk der Ärztin auf der praktischen Umsetzung der Ernährungsanpassung und dem Wiedergewinn der Freude am Essen bei Histaminintoleranz.

    Klappentext:

    „Histaminintoleranz kann die Gelegenheit sein, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren.
    66 vegetarische und vegane Schlemmergerichte tragen zum Wohlbefinden bei.

    Pluspunkte:
    Mit wertvollen Ernährungstipps der Allgemeinmedizinerin Silke Haas!
    Histaminarme Rezepte mit 2-9 Lebensmitteln!
    Ebenso für stark Betroffene durch Gradeinteilung!
    Inklusive Lieblingsessen für Kinder!“

    Auf YouTube ist nun eine Lesung von der Autorin zu hören: Koch und Backbuch für Histaminintoleranz-Betroffene und auch alle Veganer und Vegetarier

    Auf BoD ist das Cover mit Leseprobe zu sehen: 66 x vegetarisch und vegan kochen und backen bei Histaminintoleranz!

    Alle Bücher der Autorin auf: Bücher über Histaminintoleranz + Kinder-Gesundheitsbuch

    Silke Haas ist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Ihre ärztliche Tätigkeit führte sie in viele Bereiche der Patientenversorgung: von der chirurgischen Notaufnahme und -ambulanz über die internistische Station einschließlich Intensivabteilung bis hin zur Hausarztpraxis.
    Über die nicht selten vorkommende, aber oft nicht diagnostizierte Histaminintoleranz hat die Ärztin das medizinische Sachbuch sowie den Ratgeber „Histaminintoleranz: ohne Befund und Komma – Keine reine Nahrungsmittelunverträglichkeit“ geschrieben, worin sie sich ausführlich und praxisorientiert mit den Symptomen, Ursachen, Diagnostik, Therapie sowie ernährungsspezifischen Besonderheiten beschäftigt.
    In dem hier vorgestellten Koch- und Backbuch konzentriert sich die Autorin auf die praktische Umsetzung der Ernährungsanpassung.
    Dann widmete sich Silke Haas in dem Kinderbuch „Gesundheit, Natur und Erlebnisse mit Ham-O-ster(n)-Hasen“ dem spielerischen Heranführen von Kindern an ihren Körper, die Gesundheit und das Gesundwerden in Verbindung mit Natur- und Tiergeschichten.
    In allen Büchern ist gut zu sehen, dass es der Ärztin wichtig ist, medizinisches Wissen verständlich darzustellen.

