  • Histaminintoleranz: ohne Befund und Komma – Keine reine Nahrungsmittelunverträglichkeit

    Die Ärztin und Autorin Silke Haas liest aus dem Buch „Histaminintoleranz: ohne Befund und Komma – Keine reine Nahrungsmittelunverträglichkeit – Symptome, Ursachen, Diagnostik, Therapie und Ernährung“

    BildHeute, kurz vor Weihnachten, ist der YouTube-Kanal vom medizinischen Sach- und Ratgeberbuch „Histaminintoleranz: ohne Befund und Komma – Keine reine Nahrungsmittelunverträglichkeit – Symptome, Ursachen, Diagnostik, Therapie und Ernährung“ von Silke Haas an den Start gegangen.

    Hierin beschäftigt sich die Fachärztin für Allgemeinmedizin mit der sehr mannigfaltigen Histaminintoleranz. Sie ist mehr als eine reine Nahrungsmittelunverträglichkeit, da nicht ausschließlich Lebensmittel symptomverursachend sind, sondern weitere Produkte sowie Infektionen und diverse Umstände.

    Überdies hat die umfassende Symptomatik bzgl. ihrer Ausprägung eine beachtliche Spannbreite von eher unterschwellig bis hin zu äußerst belastend. Manchmal müssen nur stark histaminhaltige Lebensmittel weggelassen werden. In anderen Fällen löst nahezu jedes Essen schwere Symptome aus, weil nicht nur auf histaminhaltige, sondern ebenso auf histaminfreisetzende Lebensmittel reagiert wird.

    Im Verlauf des Ratgebers werden das breit gefächerte Beschwerdebild und die Entstehungswege mit vielen Ursachen einer Histaminintoleranz sowie die jeweiligen Diagnostikschritte und Behandlungsmöglichkeiten – ursachenbezogene und ursachenunabhängige – erläutert. Daraufhin folgt eine recht ausführliche und sehr praxisnahe Hilfestellung mit Tipps zur Auswahl von Lebensmitteln sowie Nahrungsergänzungsmitteln und relevanten Produkten des alltäglichen und situativen Bedarfs (Drogerie-, Haushalts-, Wohnraum- und Renovierungsartikel), die aufgrund einer histaminfreisetzenden Wirkung eine entscheidende Rolle spielen können.

    Überdies zur Sprache kommen alle weiteren Unverträglichkeiten, wie gegenüber Laktose, Fruktose, Sorbit, Gluten, Weizen, Salicylate, Serotonin und Tyramin, da diese oft gemeinschaftlich mit einer Histaminunverträglichkeit auftreten oder jener aufgrund gleicher Beschwerden ähneln.

    Auf BoD ist das Cover mit Leseprobe zu sehen: Histaminintoleranz: ohne Befund und Komma

    Auf YouTube ist nun eine Lesung von der Autorin zu hören: Histaminintoleranz Medizinbuch

    Alle drei Bücher der Autorin auf: Bücher über Histaminintoleranz + Kinder-Gesundheitsbuch

    Silke Haas ist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Ihre ärztliche Tätigkeit führte sie in viele Bereiche der Patientenversorgung: von der chirurgischen Notaufnahme und -ambulanz über die internistische Station einschließlich Intensivabteilung bis hin zur Hausarztpraxis.
    Über die nicht selten vorkommende, aber oft nicht diagnostizierte Histaminintoleranz hat die Ärztin das hier vorgestellte medizinische Sach- und Ratgeberbuch geschrieben.
    In dem Koch- und Backbuch „66 x vegetarisch und vegan kochen und backen bei Histaminintoleranz – Für 3 Grade der Unverträglichkeit“ konzentriert sich die Autorin mit vielseitigen Rezepten und wertvollen Tipps auf die praktische Umsetzung der Ernährungsanpassung und den Wiedergewinn der Freude am Essen bei Histaminintoleranz.
    Dann widmete sich Silke Haas in dem Kinderbuch „Gesundheit, Natur und Erlebnisse mit Ham-O-ster(n)-Hasen“ dem Heranführen von Kindern an ihren Körper, die Gesundheit und das Gesundwerden – spielerisch in Verbindung mit Natur- und Tiergeschichten.
    In allen drei Büchern ist gut zu sehen, dass es der Autorin wichtig ist, medizinisches Wissen verständlich darzulegen.

