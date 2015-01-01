66 x vegetarisch und vegan kochen und backen

Auf YouTube ist eine Lesung der Autorin aus ihrem Koch- und Backbuch „66 x vegetarisch und vegan kochen und backen bei Histaminintoleranz“ zu hören.

Heute, kurz vor Weihnachten, ist der YouTube-Kanal von dem Koch- und Backbuch „66 x vegetarisch und vegan kochen und backen bei Histaminintoleranz – Für 3 Grade der Unverträglichkeit“ von Silke Haas an den Start gegangen.

Die Autorin ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und hat sich mit der Histaminintoleranz intensiv auseinandergesetzt. In diesem Buch hat sie die Vielfältigkeit der Histaminintoleranz widerspiegeln lassen und Rezepte für unterschiedliche Schweregrade der Unverträglichkeit geschrieben, selbst gekocht bzw. gebacken, fotografiert und in die Kategorien Frühstücks- und Abendbrotideen, Mittag- und Abendessen sowie Zwischenmahlzeiten, Desserts und Gebäck eingeteilt.

Nachdem sie zunächst das Sach- und Ratgeberbuch „Histaminintoleranz: ohne Befund und Komma – Keine reine Nahrungsmittelunverträglichkeit“ verfasst hat, liegt hier das Augenmerk der Ärztin auf der praktischen Umsetzung der Ernährungsanpassung und dem Wiedergewinn der Freude am Essen bei Histaminintoleranz.

Klappentext:

„Histaminintoleranz kann die Gelegenheit sein, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren.

66 vegetarische und vegane Schlemmergerichte tragen zum Wohlbefinden bei.

Pluspunkte:

Mit wertvollen Ernährungstipps der Allgemeinmedizinerin Silke Haas!

Histaminarme Rezepte mit 2-9 Lebensmitteln!

Ebenso für stark Betroffene durch Gradeinteilung!

Inklusive Lieblingsessen für Kinder!“

Auf YouTube ist nun eine Lesung von der Autorin zu hören: Koch und Backbuch für Histaminintoleranz-Betroffene und auch alle Veganer und Vegetarier

Auf BoD ist das Cover mit Leseprobe zu sehen: 66 x vegetarisch und vegan kochen und backen bei Histaminintoleranz!

Alle drei Bücher der Autorin auf: www.histaminintoleranzbuch.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Freiberufliche Autorin

Frau Silke Haas

Birkenallee 24 c/o Autore

36037 Fulda

Deutschland

fon ..: 017650793616

web ..: https://www.histaminintoleranzbuch.de

email : haas-silke@mail.de

Silke Haas ist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Ihre ärztliche Tätigkeit führte sie in viele Bereiche der Patientenversorgung: von der chirurgischen Notaufnahme und -ambulanz über die internistische Station einschließlich Intensivabteilung bis hin zur Hausarztpraxis.

Über die nicht selten vorkommende, aber oft nicht diagnostizierte Histaminintoleranz hat die Ärztin das medizinische Sachbuch sowie den Ratgeber „Histaminintoleranz: ohne Befund und Komma – Keine reine Nahrungsmittelunverträglichkeit“ geschrieben, worin sie sich ausführlich und praxisorientiert mit den Symptomen, Ursachen, Diagnostik, Therapie sowie ernährungsspezifischen Besonderheiten beschäftigt.

In dem hier vorgestellten Koch- und Backbuch konzentriert sich die Autorin auf die praktische Umsetzung der Ernährungsanpassung.

Dann widmete sich Silke Haas in dem Kinderbuch „Gesundheit, Natur und Erlebnisse mit Ham-O-ster(n)-Hasen“ dem spielerischen Heranführen von Kindern an ihren Körper, die Gesundheit und das Gesundwerden in Verbindung mit Natur- und Tiergeschichten.

In allen drei Büchern ist gut zu sehen, dass es der Autorin wichtig ist, medizinisches Wissen verständlich darzulegen.

Pressekontakt:

Freiberufliche Autorin

Frau Silke Haas

Birkenallee 24

36037 Fulda

fon ..: 01765073616

email : haas-silke@mail.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

2025 für Vital Hundefutter: ein Jahr voller Leckerlis – mit noch mehr Hundeglück 2026 Kyudo-Schnupperkurs in Germaringen – Traditionelles japanisches Bogenschießen