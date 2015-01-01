Festplattenvernichtung in München: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung

Die ProCoReX Europe GmbH sorgt für lückenlose Festplattenvernichtung in München und garantiert mit zertifizierter Datenträgervernichtung perfekte Nachweissicherheit und Umweltschutz.

Sensible Geschäftsdaten verdienen kompromisslosen Schutz – und genau dafür steht die Festplattenvernichtung in München durch die ProCoReX Europe GmbH. Das Unternehmen hat sich auf sichere, nachhaltige IT-Entsorgungslösungen spezialisiert, bei denen die zertifizierte Datenträgervernichtung in München im Mittelpunkt steht.

ProCoReX beginnt jede Festplattenvernichtung in München mit einer gründlichen Bestandsaufnahme und Beratung. Altgeräte und ausgemusterte Festplatten werden vom geschulten Service-Team abgeholt und während des gesamten Prozesses überwacht. Die eigentliche Vernichtung erfolgt in zertifizierten Sicherheitsanlagen nach DIN 66399. Dabei bietet die Datenträgervernichtung in München höchste Sicherheitsstufen für jede Art von Speichermedium.

Das offizielle Zertifikat belegt für Kundinnen und Kunden jederzeit, dass sämtliche Daten endgültig und technisch unwiederbringlich beseitigt wurden. Damit sind Unternehmen gegen Risiken wie Datenmissbrauch und Reputationsverlust genauso geschützt wie gegen rechtliche Verstöße bei einer Datenschutzprüfung.

Nach der Festplattenvernichtung in München achtet ProCoReX Europe GmbH besonders auf die nachhaltige Recyclerung von Wertstoffen. Recyclingprozesse werden transparent dokumentiert, nicht weiter verwertbare Reste werden sachgerecht entsorgt und alle Umweltrichtlinien eingehalten.

Mit Transparenz, Kompetenz und persönlicher Betreuung macht ProCoReX Europe GmbH die zertifizierte Datenträgervernichtung in München und die Festplattenvernichtung für Kunden zu einer zuverlässigen und zukunftssicheren Lösung.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

