  • KI-Simple: Digitale Impulse für Seniorinnen, Senioren und Menschen in der Begleitung und Pflege

    Eine neue Plattform zeigt, wie Künstliche Intelligenz alltagstauglich, verständlich und menschlich eingesetzt werden kann.

    BildViele Seniorinnen und Senioren sowie Menschen, die sie begleiten und pflegen – privat wie beruflich – stehen im Alltag vor ähnlichen Herausforderungen: Zeitmangel, Informationsflut und die Suche nach kleinen Momenten der Entlastung. Gleichzeitig schrecken technische Begriffe und komplexe Anwendungen oft eher ab, als dass sie helfen.

    Mit KI-Simple ist nun eine digitale Plattform gestartet, die genau hier ansetzt. Sie versteht Künstliche Intelligenz nicht als Technikthema, sondern als praktisches Werkzeug für den Alltag. Nutzerinnen und Nutzer erhalten leicht verständliche Impulse – von sensorisch inspirierten „Geschichten mit Duft“ über kreative Schreib- und Denkübungen bis hin zu sinnvollen Gesprächsanregungen.

    „Mir war wichtig, eine Umgebung zu schaffen, die nicht überfordert, sondern ermutigt“, sagt Anita Fischer, Gründerin von KI-Simple. „Gerade Menschen, die wenig Zeit oder wenig technische Erfahrung haben, sollen erleben: KI kann unterstützen, ohne kompliziert zu sein.“

    Die Plattform richtet sich sowohl an Seniorinnen und Senioren, die neugierig bleiben möchten, als auch an Pflegende Angehörige und Fachkräfte, die nach unkomplizierten Beschäftigungs- und Entlastungsangeboten suchen. Besonderer Wert wurde auf eine klare Struktur, einfache Sprache und einen ruhigen, werbefreien Rahmen gelegt.

    KI-Simple versteht sich als Ideen- und Impulsraum, der flexibel genutzt werden kann – ohne Leistungsdruck und ohne Vorkenntnisse.

    Weitere Informationen finden Interessierte unter:
    https://ki-simple.com

    Über KI-Simple
    KI-Simple ist eine deutschsprachige Online-Plattform, die Künstliche Intelligenz für den Alltag von Seniorinnen und Senioren sowie für Menschen in Pflege, Begleitung und Betreuung zugänglich macht. Im Mittelpunkt stehen einfache, kreative und alltagsnahe Impulse – verständlich erklärt und ohne technische Hürden.

