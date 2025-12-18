Top 30 Töpferstudios bei konfetti in Deutschland und Österreich 2025

Töpfer-Boom: konfetti kürt die Top 30 Töpferstudios mit den beliebtesten Töpferkursen. Das Töpfern festigt seinen Platz als praktischer Anker für Entschleunigung in einer digitalen Welt.

KÖLN, 18. Dezember 2025

Die Buchungsplattform konfetti zieht Bilanz und veröffentlicht das mit Spannung erwartete Ranking der Top 30 beliebtesten Töpferstudios in Deutschland und Österreich. Basierend auf Buchungszahlen, 5-Sterne-Gästebewertungen und Website-Traffic, belegt die Rangliste: Töpferkurse sind ein fester Bestandteil der Freizeitgestaltung und mehr als ein kurzlebiger Trend. Die Arbeit mit Ton gilt als Anker für Achtsamkeit und Kreativität, wobei das haptische Erlebnis und der bewusste Ausgleich zum digitalen Alltag im Mittelpunkt stehen.

Der anhaltende Erfolg der Töpferkurse ist eng mit einem gesellschaftlichen Bedürfnis verbunden.

Hinzu kommt der Wunsch nach greifbaren Ergebnissen. Christina Knölke ergänzt: „Töpfern erlebt ein starkes Comeback, weil man wirklich coole Teile mit nach Hause nehmen kann. Es ist eine tolle Möglichkeit, etwas Eigenes und Analoges mit den Händen zu schaffen.“ Sie ist überzeugt, dass dieser Trend anhalten wird: „Ich glaube, dass es schon auch noch länger anhalten wird, dass Leute gerne Sachen selber machen, dass sie sich selber wieder mehr zum Ausdruck bringen.“

Aline Jörg erklärt: „Der Trend geht zum Selbermachen: Die Leute werden gerne wieder kreativ und wenden sich von dem ‚immer nur schnell, schnell‘ ab. Man nimmt sich bewusst Zeit für etwas Besonderes.“ Die größte Inspiration dafür liefere Social Media: „Gerade über Social Media sehen wir viele neue Anreize. Das hat einen großen Einfluss auf die Bandbreite dessen, was man machen kann.“ sagte Aline Jörg.

Geografische Hotspots: Berlin an der Spitze

Geografisch gesehen führt Berlin unangefochten das Feld an und verteidigt mit neun Platzierungen in den Top 30 seinen Titel als Kreativ-Metropole. Bayern und Nordrhein-Westfalen teilen sich mit jeweils fünf Studios den zweiten Platz.

Die 30 beliebtesten Töpferstudios 2025

* Kleines & Feines – Köln

* Ceramic Kingdom – Berlin

* Töpferwelt Handkraft – Neufahrn bei Freising

* Tirod-Art – Leipzig

* Bildhauerei Köln mit Katrin Kleinau – Frechen

* Lena Rot – Wien

* Studio Kaolin – Berlin

* Sponk Keramik Workshops – Düsseldorf

* Taschas Töpfer Küche kreative Kleinkeramik – Hasbergen

* KeraKunst – Berlin

* Borushko JazzKeramik – München

* Dirty Potter – Krefeld

* Talking Hands Ceramics – Berlin

* Hagedorn Keramik – Münster

* MA SI – Stuttgart

* Franz und Frida – Leipzig

* Tarr Keramik Studio – München

* Atelier Betty Montarou – Frankfurt am Main

* Kamishovka Ceramics Studio – München

* Studio Sol Berlin – Berlin

* concreare – Berlin

* Violaine Toth Ceramic – Berlin

* Atelier Nasira Turganbaj – Kassel

* Connys Töpferwerkstatt – Höchststadt bei Erlangen

* Kopffüßler – Leipzig

* Barsega Studio Gallery – Berlin

* Schutt und Asche – Bremen

* free soul by Louisa – Frankfurt am Main

* mudhub – Kassel

* Li Ceramics – Berlin

Über konfetti:

konfetti ist die erste Anlaufstelle für die Buchung von Kochkursen und besonderen Erlebnissen. Die Plattform arbeitet mit über 2.000 regionalen Anbietern zusammen, darunter Kochschulen, Restaurants, Wein- und Cocktailbars sowie Kreativlocations und listet mehr als 10.000 Erlebnisse, darunter über 400 Töpferkurse in ganz Deutschland und Österreich.

Von Töpferkursen an der Drehscheibe über Handaufbau-Techniken bis hin zu kreativen Keramik-Workshops: konfetti macht Töpferkurse in ihrer ganzen Vielfalt einfach buchbar. Anbieter profitieren von einer speziell entwickelten Software, mit der sie ihre Kurse online organisieren, neue Zielgruppen erreichen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können die Freude am Gestalten mit Ton gemeinsam mit den Teilnehmenden zu teilen.

Über 500.000 Nutzer vertrauen konfetti bereits als Plattform für hochwertige Kurse und Erlebnisse, Tendenz steigend.

Top 30 Töpferstudios – Methodik:

Die Top 30 konfetti Töpferstudios in Deutschland und Österreich im Jahr 2025 wurden aus den Buchungszahlen, 5-Sterne-Gästebewertungen sowie Website-Traffic-Zahlen auf gokonfetti.com erstellt. Die genannten Kriterien wurden gewichtet und die Studios anhand der Datenpunkte bewertet, sodass sich für qualifizierte Anbieter eine Gesamtpunktzahl ergab. Nach dieser Punktzahl wurden die Töpferstudios in der Liste nach Rangfolge sortiert.

