  • Top 30 Töpferstudios bei konfetti in Deutschland und Österreich 2025

    Töpfer-Boom: konfetti kürt die Top 30 Töpferstudios mit den beliebtesten Töpferkursen. Das Töpfern festigt seinen Platz als praktischer Anker für Entschleunigung in einer digitalen Welt.

    Bild_Töpfer-Boom: konfetti kürt die Top 30 Töpferstudios mit den beliebtesten Töpferkursen 2025. Das Töpfern festigt seinen Platz als praktischer Anker für Achtsamkeit und Entschleunigung in einer digitalen Welt._

    KÖLN, 18. Dezember 2025

    Die Buchungsplattform konfetti zieht Bilanz und veröffentlicht das mit Spannung erwartete Ranking der Top 30 beliebtesten Töpferstudios in Deutschland und Österreich. Basierend auf Buchungszahlen, 5-Sterne-Gästebewertungen und Website-Traffic, belegt die Rangliste: Töpferkurse sind ein fester Bestandteil der Freizeitgestaltung und mehr als ein kurzlebiger Trend. Die Arbeit mit Ton gilt als Anker für Achtsamkeit und Kreativität, wobei das haptische Erlebnis und der bewusste Ausgleich zum digitalen Alltag im Mittelpunkt stehen.

    Der anhaltende Erfolg der Töpferkurse ist eng mit einem gesellschaftlichen Bedürfnis verbunden.

    Hinzu kommt der Wunsch nach greifbaren Ergebnissen. Christina Knölke ergänzt: „Töpfern erlebt ein starkes Comeback, weil man wirklich coole Teile mit nach Hause nehmen kann. Es ist eine tolle Möglichkeit, etwas Eigenes und Analoges mit den Händen zu schaffen.“ Sie ist überzeugt, dass dieser Trend anhalten wird: „Ich glaube, dass es schon auch noch länger anhalten wird, dass Leute gerne Sachen selber machen, dass sie sich selber wieder mehr zum Ausdruck bringen.“

    Aline Jörg erklärt: „Der Trend geht zum Selbermachen: Die Leute werden gerne wieder kreativ und wenden sich von dem ‚immer nur schnell, schnell‘ ab. Man nimmt sich bewusst Zeit für etwas Besonderes.“ Die größte Inspiration dafür liefere Social Media: „Gerade über Social Media sehen wir viele neue Anreize. Das hat einen großen Einfluss auf die Bandbreite dessen, was man machen kann.“ sagte Aline Jörg.

    _Quelle: Kleines & Feines_

    Geografische Hotspots: Berlin an der Spitze

    Geografisch gesehen führt Berlin unangefochten das Feld an und verteidigt mit neun Platzierungen in den Top 30 seinen Titel als Kreativ-Metropole. Bayern und Nordrhein-Westfalen teilen sich mit jeweils fünf Studios den zweiten Platz.

    Die 30 beliebtesten Töpferstudios 2025

    * Kleines & Feines – Köln
    * Ceramic Kingdom – Berlin
    * Töpferwelt Handkraft – Neufahrn bei Freising
    * Tirod-Art – Leipzig
    * Bildhauerei Köln mit Katrin Kleinau – Frechen
    * Lena Rot – Wien
    * Studio Kaolin – Berlin
    * Sponk Keramik Workshops – Düsseldorf
    * Taschas Töpfer Küche kreative Kleinkeramik – Hasbergen
    * KeraKunst – Berlin
    * Borushko JazzKeramik – München
    * Dirty Potter – Krefeld
    * Talking Hands Ceramics – Berlin
    * Hagedorn Keramik – Münster
    * MA SI – Stuttgart
    * Franz und Frida – Leipzig
    * Tarr Keramik Studio – München
    * Atelier Betty Montarou – Frankfurt am Main
    * Kamishovka Ceramics Studio – München
    * Studio Sol Berlin – Berlin
    * concreare – Berlin
    * Violaine Toth Ceramic – Berlin
    * Atelier Nasira Turganbaj – Kassel
    * Connys Töpferwerkstatt – Höchststadt bei Erlangen
    * Kopffüßler – Leipzig
    * Barsega Studio Gallery – Berlin
    * Schutt und Asche – Bremen
    * free soul by Louisa – Frankfurt am Main
    * mudhub – Kassel
    * Li Ceramics – Berlin

    _Quelle: Töpferwelt Handwerk_

    Über konfetti:

    konfetti ist die erste Anlaufstelle für die Buchung von Kochkursen und besonderen Erlebnissen. Die Plattform arbeitet mit über 2.000 regionalen Anbietern zusammen, darunter Kochschulen, Restaurants, Wein- und Cocktailbars sowie Kreativlocations und listet mehr als 10.000 Erlebnisse, darunter über 400 Töpferkurse in ganz Deutschland und Österreich.

    Von Töpferkursen an der Drehscheibe über Handaufbau-Techniken bis hin zu kreativen Keramik-Workshops: konfetti macht Töpferkurse in ihrer ganzen Vielfalt einfach buchbar. Anbieter profitieren von einer speziell entwickelten Software, mit der sie ihre Kurse online organisieren, neue Zielgruppen erreichen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können die Freude am Gestalten mit Ton gemeinsam mit den Teilnehmenden zu teilen.

    Über 500.000 Nutzer vertrauen konfetti bereits als Plattform für hochwertige Kurse und Erlebnisse, Tendenz steigend.

    Top 30 Töpferstudios – Methodik:

    Die Top 30 konfetti Töpferstudios in Deutschland und Österreich im Jahr 2025 wurden aus den Buchungszahlen, 5-Sterne-Gästebewertungen sowie Website-Traffic-Zahlen auf gokonfetti.com erstellt. Die genannten Kriterien wurden gewichtet und die Studios anhand der Datenpunkte bewertet, sodass sich für qualifizierte Anbieter eine Gesamtpunktzahl ergab. Nach dieser Punktzahl wurden die Töpferstudios in der Liste nach Rangfolge sortiert.

    Quelle: Konfetti GmbH

    Pressekontakt:

    Telefon: 030-754395501

    E-Mail: redaktion@gokonfetti.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Konfetti GmbH
    Tobias Fezer
    Wrangelstr. 100
    10997 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 030-754395501
    web ..: https://gokonfetti.com
    email : redaktion@gokonfetti.com

    konfetti ist die erste Anlaufstelle für die Buchung von Kochkursen und besonderen Erlebnissen. Die Plattform arbeitet mit über 2.000 regionalen Anbietern zusammen, darunter Kochschulen, Restaurants, Wein- und Cocktailbars sowie Kreativlocations und listet mehr als 10.000 Erlebnisse, darunter über 400 Töpferkurse in ganz Deutschland und Österreich.

    Von Töpferkursen an der Drehscheibe über Handaufbau-Techniken bis hin zu kreativen Keramik-Workshops: konfetti macht Töpferkurse in ihrer ganzen Vielfalt einfach buchbar. Anbieter profitieren von einer speziell entwickelten Software, mit der sie ihre Kurse online organisieren, neue Zielgruppen erreichen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können die Freude am Gestalten mit Ton gemeinsam mit den Teilnehmenden zu teilen.

    Über 500.000 Nutzer vertrauen konfetti bereits als Plattform für hochwertige Kurse und Erlebnisse, Tendenz steigend.

    Pressekontakt:

    Konfetti GmbH
    Herr David Wielgosz
    Wrangelstr. 100
    10997 Berlin

    fon ..: 030-754395501
    email : redaktion@gokonfetti.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Das sind die beliebtesten Malkurse 2025 bei konfetti in Deutschland und Österreich
      Statt passivem digitalen Konsum greift Deutschland verstärkt zu Pinsel und Farbe. Die 30 beliebtesten Anbieter für Malkurse in Deutschland und Österreich....

    2. Die Top 30 Weinproben-Anbieter 2025 bei konfetti in Deutschland und Österreich
      Die Weinprobe als bewusster Gegenentwurf zur Digitalisierung. Die Nachfrage nach geführten Weinproben hat im Jahr 2025 einen neuen Höchststand erreicht....

    3. konfettis Top 30 Kochschulen in Deutschland und Österreich 2025
      Die Rangliste, basierend auf Buchungszahlen, 5-Sterne-Gästebewertungen und Website-Traffic, belegt, dass gemeinsame Erlebnisse und der Trend zu pflanzenbasierter Küche im Fokus stehen....

    4. Barber’s Experience Tour 2025 startet in Deutschland, Österreich und der Schweiz
      Die Tour bietet ambitionierten Barbern und Barberinnen die Chance, ihre Fähigkeiten in verschiedenen Kategorien unter Beweis zu stellen und sich für das große Finale auf der TOP HAIR Messe zu...

    5. IMPRESS Destination Services für die World Travel Awards 2025 in Deutschland und Österreich nominiert
      Erneut wurde IMPRESS Destination Services für die World Travel Awards als top DMC in Deutschland und Österreich nominiert. Voten Sie mit Ihrer Stimme und werden Sie Teil unseres Erfolgs...

    6. HSMA Deutschland e.V. vergibt erneut Social Media Award an Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz
      Der Branchenverband setzt seine Initiative fort, besonderes Engagement in der Hotellerie im Bereich Social Media zu würdigen. Bewerbungen können ab Anfang Mai 2024 online eingereicht werden....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.