Das sind die beliebtesten Malkurse 2025 bei konfetti in Deutschland und Österreich

Statt passivem digitalen Konsum greift Deutschland verstärkt zu Pinsel und Farbe. Die 30 beliebtesten Anbieter für Malkurse in Deutschland und Österreich.

_Deutschlands neue Leidenschaft: Von der Couch zur Staffelei, konfetti-Analyse identifiziert __die Top 30 Malkurse 2025_

_Jahresauswertung der Erlebnisplattform __konfetti__ belegt einen massiven Trendwechsel hin zur kreativen Betätigung. Berlin festigt seine Position als unangefochtene Malmetropole, während lockere Formate wie „Entkorkte Kunst“ und die abstrakte Malerei die Beliebtheitsskala anführen._

KÖLN, 18. Dezember 2025

Eine aktuelle Jahresauswertung der Erlebnisplattform konfetti zeigt einen tiefgreifenden Wandel im Freizeitverhalten der Deutschen: Statt passivem digitalen Konsum greift Deutschland verstärkt zu Pinsel und Farbe. Die Analyse der Buchungszahlen, 5-Sterne-Gästebewertungen und des Website-Traffics im Jahr 2025 ermittelte die 30 beliebtesten Anbieter für Malkurse in Deutschland und Österreich.

Kreatives Schaffen als Quality Time und Digital Detox

Malkurse wie Action Painting, Aquarell oder Drink & Paint werden zunehmend als bewusster Ausgleich zum digitalen Alltag gesucht. „Im Kern geht es darum, Quality Time mit Freunden, der Familie oder in Gruppen zu verbringen und das Handy bewusst beiseite zu legen“, erklärt Marius Greb von Entkorkte Kunst. Die Kurse bieten einen wichtigen Raum für Begegnungen, Digital Detox und kreativen Ausdruck ohne den oft empfundenen Leistungsdruck.

Trend zur Abstraktion senkt die Einstiegshürde

Der ungebrochene Favorit unter den Maltechniken ist die abstrakte Kunst. „Abstrakte Kunst bleibt die Nummer eins, da die Hemmschwelle für Einsteiger deutlich niedriger ist. Vor festen Motiven schrecken viele zurück, da schnell der Gedanke ,Das schaffe ich nicht‘ aufkommt“, so Marina Miller vom Marina Miller Kunstatelier. Die Teilnehmer schätzen beim abstrakten Arbeiten die Möglichkeit, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen und ohne strenge Vorgaben eigene Kreationen zu erschaffen. Formate, die Spaß und freies Ausprobieren in den Vordergrund stellen, wie „Entkorkte Kunst“, verzeichnen weiterhin den größten Zuspruch.

_Quelle: Entkorkte Kunst_

Geografische Hotspots der Kreativität

Die geografische Verteilung der beliebtesten Kurse weist klare Schwerpunkte auf:

* Berlin dominiert mit neun Platzierungen in den Top 30 und ist damit die unangefochtene Malmetropole Deutschlands.

* Hamburg und Frankfurt am Main teilen sich mit jeweils vier Ateliers den zweiten Platz der beliebtesten Kreativ-Standorte.

* Auch Dresden beweist mit drei Platzierungen in der Bestenliste ein besonders hohes Interesse an der Kunst.

Die Top 30 der beliebtesten Malkurs-Anbieter 2025 im Überblick:

* Entkorkte Kunst – Frankfurt am Main

* Marina Miller Kunstatelier – Berlin

* the artily by Hania Swiers – Nürnberg

* CoArt – München

* Kunst im Atelier Frankfurt – Frankfurt am Main

* Happiness Mal-Atelier – Berlin

* ArtNight – Berlin

* Atelier Nordlicht – Hamburg

* you-craft-it – Köln

* Atelier für Lebensfreude – Nürnberg

* The Painting Room Hamburg – Hamburg

* IrinaStengelART – Dresden

* Paint & Connect – Berlin

* Kunstraum5 – Stuttgart

* THE ACT – Frankfurt am Main

* Mantheys Artwork – Hamburg

* GX Art Studio – Frankfurt am Main

* Malzauber – Düsseldorf

* Kranz Art – Berlin

* Kunstraum – Hamburg

* Atelier Schwarz – Dresden

* Atelier Klang und Farbe – Dresden

* YourTime Workshops – Heusenstamm

* LeCrochelle – Köln

* PaintNow – Berlin

* Techno Painting – Berlin

* Danjas Farbspiele – Leipzig

* Henok Space – Berlin

* intuarts – Berlin

* upTown Art – Graz

_Quelle: Marina Miller Kunstatelier_

Über konfetti: konfetti ist die erste Anlaufstelle für die Buchung von Kochkursen und besonderen Erlebnissen. Die Plattform arbeitet mit über 2.000 regionalen Anbietern zusammen, darunter Kochschulen, Restaurants, Wein- und Cocktailbars sowie Kreativlocations und listet mehr als 10.000 Erlebnisse, darunter über 1.000 verschiedene Malkurse in ganz Deutschland und Österreich.

Von Action Painting, Aquarell bis hin zu entspannenden Drink & Paint Erlebnissen: konfetti macht kreative Vielfalt einfach buchbar. Anbieter profitieren dabei von einer speziell entwickelten Software, mit der sie ihre Kurse online verwalten, neue Zielgruppen erreichen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können, um ihre Leidenschaft fürs Malen mit den Teilnehmern zu teilen.

Über 500.000 Nutzer vertrauen bereits konfetti als Plattform für hochwertige Kurse und Erlebnisse, Tendenz steigend

Die Rangliste der Top 30 konfetti Malkurs-Anbieter in Deutschland und Österreich im Jahr 2025 wurde basierend auf einer Analyse von Buchungszahlen, 5-Sterne-Gästebewertungen sowie Website-Traffic-Zahlen aus der Kategorie „Malkurse“ auf gokonfetti.com im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 01.12.2025 erstellt. Die genannten Kriterien wurden gewichtet und zu einer Gesamtpunktzahl verrechnet, welche die finale Rangfolge bestimmt.

Quelle: Konfetti GmbH

