konfettis Top 30 Kochschulen in Deutschland und Österreich 2025

Die Rangliste, basierend auf Buchungszahlen, 5-Sterne-Gästebewertungen und Website-Traffic, belegt, dass gemeinsame Erlebnisse und der Trend zu pflanzenbasierter Küche im Fokus stehen.

KÖLN, 18. Dezember 2025

Die Buchungsplattform konfetti zieht Bilanz und präsentiert das mit Spannung erwartete Ranking der Top 30 Kochschulen in Deutschland für das Jahr 2025. Die Rangliste, basierend auf Buchungszahlen, 5-Sterne-Gästebewertungen und Website-Traffic, belegt: Kochkurse sind mehr denn je ein fester Bestandteil der Freizeitgestaltung. Dabei stehen gemeinsame Erlebnisse und der Trend zu pflanzenbasierter Küche im Fokus.

Deutschland kocht Veggie und Vegan

Die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Menüs hat in diesem Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Kochschulen berichten von einem verstärkten Wunsch nach vollwertigen, fleischlosen Gerichten ohne den Einsatz von Ersatzprodukten.

Fréd Terré von studio32 Berlin bestätigt den Trend: „Immer mehr Anfragen kommen auch zu unseren Menüs, die nicht offenkundig vegan sind, ob man sie auch vegan machen kann. Ganz speziell wird dabei der Verzicht auf Ersatzprodukte und das vollwertige Kreieren von gut funktionierenden Gerichten auf dem Teller gewünscht.“

Besonders die asiatische Küche erweist sich hier als beliebter Vorreiter. Claudia Frey von der Kochschule Düsseldorf erklärt: „Die asiatische Küche ist momentan besonders interessant, weil sie oft ohne Fleischersatzprodukte auskommt. Wir nehmen ganz stark wahr, dass genau diese authentische Küche bei unseren Gästen zum absoluten Renner geworden ist.“

Dieser Trend begeistert sogar branchenfremde Profis: Ein absolutes Highlight war der Besuch eines Fleischermeisters in der vegetarischen Masterclass bei studio32, der begeistert einen neuen Blick für Lebensmittel gewann.

Geografische Hotspots: Berlin und Nordrhein-Westfalen an der Spitze

Geografisch gesehen teilen sich die Bundeshauptstadt und Nordrhein-Westfalen den Titel der Koch-Hochburgen.

* Berlin führt mit acht Platzierungen in den Top 30 die Rangliste der Städte an und bleibt damit der Hotspot für Hobbyköche.

* Nordrhein-Westfalen folgt dicht auf und stellt ebenfalls acht der beliebtesten Locations.

* Auch Bayern ist mit vier Kochschulen stark vertreten.

Das vollständige konfetti-Ranking: Die 30 beliebtesten Kochschulen 2025

* Kochschule Düsseldorf – Düsseldorf

* studio32 Berlin – Berlin

* Katana Sushi – Hamburg

* RunningPapaya – Berlin

* Food Atlas Kochschule – Hannover

* Frankfurt for Cooks – Frankfurt am Main

* Barbaras Kochschule – Schwetzingen bei Mannheim

* Bijoux Mankelei – Berlin

* Koch- und Grill Akademie Berlin – Berlin

* Pigi Psimenou – Berlin

* Asia Food-Cooking – Köln

* KochRaum Instinct – Berlin

* Chef*in Kochkurse & Events – Hannover

* Team Candy – Düsseldorf

* Rink & Rink – Bonn

* Pintoköln – Köln

* Cooking Italy – Mannheim

* Moni’s Kochbochude – Frankfurt am Main

* Rosi kocht! – Erlangen

* Koch-Agentur – Dresden

* moSushi – Düsseldorf

* Meijin – Köln

* Ayur Aahar – München

* Pasta & Pastry – Nürnberg

* Kikuya – Stuttgart

* Julian Kutos – Wien (Online)

* BBQ Raum Hürth – Hürth

* Gube 20 – München

* Fork Knife – Berlin

* Berlindaisuki – Berlin

Über konfetti

konfetti ist die erste Anlaufstelle für die Buchung von Kochkursen und besonderen Erlebnissen. Die Plattform arbeitet mit über 2.000 regionalen Anbietern zusammen, darunter Kochschulen, Restaurants, Wein- und Cocktailbars sowie Kreativlocations und listet mehr als 10.000 Erlebnisse, darunter über 1.000 verschiedene Kochkurse in ganz Deutschland und Österreich.

Von Pasta- und Sushi-Kursen über vegane Küche bis hin zu exklusiven Dinner-Erlebnissen: konfetti macht kulinarische Vielfalt einfach buchbar. Anbieter profitieren dabei von einer speziell entwickelten Software, mit der sie ihre Kurse online verwalten, neue Zielgruppen erreichen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können – ihre Leidenschaft fürs Kochen mit den Teilnehmern zu teilen.

Über 500.000 Nutzer vertrauen bereits konfetti als Plattform für hochwertige Kurse und Erlebnisse, Tendenz steigend.

konfettis Top 30 Kochschulen – Methodik:

Die Top 30 konfetti Kochschulen in Deutschland und Österreich im Jahr 2025 wurden aus den Buchungszahlen, 5-Sterne-Gästebewertungen sowie Website-Traffic-Zahlen auf gokonfetti.com im Zeitraum vom 01.01.2025-01.12.2025 erstellt. Die genannten Kriterien wurden gewichtet und die Kochschulen anhand der Datenpunkte bewertet, sodass sich für qualifizierte Kochschulen eine Gesamtpunktzahl ergab. Nach dieser Punktzahl wurden die Kochschulen in der Liste nach Rangfolge sortiert.

