konfettis Top 30 Kochschulen in Deutschland 2023

In der Weihnachtszeit veröffentlicht konfetti die Top 30 Kochschulen in Deutschland 2023 und unterstützt bei der Suche nach perfekten Kocherlebnissen. Die Chefs präsentieren die Trends für 2024.

BERLIN, 13. Dezember 2023

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und die Feiertage stehen kurz bevor. Wird an den Festtagen gemeinsame Zeit verschenkt, so fällt die Wahl nicht selten auf Kochkurse. konfetti hilft bei der Auswahl der Kochschule mit einer Liste der Top 30 konfetti Kochschulen im Jahr 2023. Das Ranking stützt sich auf aktuelle Daten der Buchungsplattform konfetti, wie 5-Sterne Bewertungen, die Buchungsanzahl auf der Plattform und die Nachfrage auf den Seiten im Jahr 2023 und enthüllt die am meisten nachgefragten Kochschulen.

Italien bis Thailand: Die Deutschen genießen die internationale Küche

Bei der Auswahl der Kochkurse genießen die Deutschen die volle Bandbreite der kulinarischen Vielfalt. Eine Trendküche im Jahr 2023 ist die asiatische Cuisine. Dementsprechend beliebt sind Thai- sowie Sushi-Kochkurse, wobei eine Vielzahl an veganen asiatischen Kochkursen nachgefragt wurde.

Zudem lieben die Deutschen besonders an den Festtagen die traditionelle deutsche Küche.

Ob als Firmenausflug oder als romantische Date-Night zu zweit, klassisch weihnachtliche Kochkurse schaffen es auf der Beliebtheitsrangliste weit nach oben. Ähnlich hoch im Kurs stehen die original italienische Pasta und Pizza aus dem Steinofen – viele Gäste haben sich vorgenommen, 2023 italienisch Kochen zu lernen.

Kochkurs-Teilnehmer haben entschieden: Das sind die Top 30 Kochschulen 2023

Bereits im vorhergehenden Jahr 2022 wurden mit 39,7 Prozent der gesamten Kochkursbuchungen die meisten Kochkurse im Dezember gebucht**. Naheliegend ist, dass Kochkurse gern zu Weihnachten verschenkt werden. Vor allem unter Paaren ist das Geschenk beliebt.

„In unseren Daten erkennen wir deutlich, dass die Nachfrage nach Kochkursen in den Wintermonaten ansteigt. Auch im Jahresvergleich sehen wir eine steigende Nachfrage. Kochkurse gewinnen Jahr für Jahr deutlich an Beliebtheit. Zwar haben wir das Nachfragehoch vor Corona noch nicht wieder erreicht, dennoch gehen wir davon aus, dass die Beliebtheit sich 2024 auf einem Rekordhoch befinden wird_“_, sagt Wolfgang Mauer, Gründer und CEO von konfetti. Im Vergleich zum Jahr 2022 ist die Beliebtheit von Kochkursen um ganze 10 Prozent angestiegen. Vor der Pandemie war die Nachfrage dennoch um ca. neun Prozent höher als 2023***.

Aus der Anzahl der Kochkurs-Buchungen und den zugehörigen Kursbewertungen ergibt sich die Liste der Top 30 konfetti Kochschulen des Jahres in Deutschland:

Sind in der Hauptstadt die meisten Hobbyköche anzutreffen? Ganze elf Kochschulen aus der Top 30-Liste befinden sich in Berlin. Danach folgt NRW. Das Bundesland ist mit fünf Kochschulen vertreten.

Das sind die Top 30 Kochschulen in Deutschland:

* Running Papaya – Berlin

* Shellsons Kochmanufaktur – Bonn

* Boque auf Croque – München

* Die kreative Küche – Stuttgart

* P3 Café Event – Berlin

* Kochschule Düsseldorf – Düsseldorf

* The Outdoor Sense – Straubenhardt

* VE CÜ – Berlin

* Pintoköln – Köln

* Theresa Michel – Berlin

* Trend Lab + Loft – Hamburg

* Sushi+Soul – München

* AYURKAYA – Berlin

* Praxis Essgenuss – Krefeld

* Kulinarische Werkstatt – Frankfurt am Main

* Katana Sushi – Hamburg

* Ayur Aahar – München

* Kochbox Event – Berlin

* Timo Siegmann – München

* Thore Hildebrandt – Berlin

* Alte Schmiede Ottensen – Hamburg

* Koch- und Grillakademie – Berlin

* Asia Food-Cooking – Köln

* Bijoux Mankele – Berlin

* Pigi Psimenou – Berlin

* Barbaras Kochschule – Schwetzingen

* Kochagentur Dresden – Dresden

* Die Kochbullen – Leipzig

* Studio32 – Berlin

* Kochschule Sonja Lenz – Stuttgart

Diese kulinarischen Trends erwarten uns 2024

Von der bewussten und nachhaltigen Zutaten-Auswahl bis hin zur Gourmetküche – oder lässt sich beides kombinieren? Im Austausch mit erfahrenen Küchenchefs ergeben sich diese Trends für das neue Jahr 2024:

Die rein pflanzliche Küche wird auch im kommenden Jahr weiterhin eine entscheidende Rolle spielen.

_“In meiner Kochschule in Berlin setze ich bereits seit 2016 auf vegetarische und vegane Kochkurse. Der Trend setzt sich fort. Die vegane Küche trägt nicht nur zum Umweltbewusstsein bei, vor allem unter den jüngeren Generationen wird die industrielle Tierzucht zunehmend hinterfragt. Dabei ist die rein pflanzliche Küche nicht langweilig – im Gegenteil! Vegourmet könnte 2024 die Zukunft der Spitzengastronomie einleiten“ , _erklärt Michael Hofmann, Inhaber der Kochschule Running Papaya.

Einen weiteren Food-Trend wird im Jahr 2024 die Zero-Waste-Küche darstellen. Nach wie vor landen rund 11 Mio. Tonnen Lebensmittel allein in Deutschland jährlich im Müll****. Die Zero-Waste-Bewegung setzt sich dafür ein, Müll beim Kochen zu vermeiden. Viele Lebensmittel, wie beispielsweise Kerne oder Schalen, werden weiterverarbeitet anstatt entsorgt.

Wer die Food-Trends 2024 selbst ausprobieren möchte, kann einen Kochkurs in einer von konfettis Top 30 Kochschulen 2023 in Deutschland buchen.

konfettis Top 30 Kochschulen – Methodik:

* Die Top 30 konfetti Kochschulen in Deutschland im Jahr 2023 wurden aus den Buchungszahlen, 5-Sterne Gästebewertungen sowie Website-Traffic-Zahlen auf gokonfetti.com im Zeitraum vom 01.12.2022 bis 30.11.2023 erstellt. Die genannten Kriterien wurden gewichtet und die Kochschulen anhand der Datenpunkte bewertet, sodass sich für qualifizierte Kochschulen eine Gesamtpunktzahl ergab. Nach dieser Punktzahl wurden die Kochschulen in der Liste nach Rangfolge sortiert.

** konfetti untersuchte die Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Buchungen auf der eigenen Plattform zwischen dem 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022. Eingeschlossen wurden alle Kochkurse, die in dem Zeitraum auf der Plattform verfügbar waren.

*** konfetti untersuchte die Anzahl der angefragten Kochkurse auf der eigenen Plattform und stützte sich zudem auf Google-Trends-Daten.

**** Bundesministerium für Ernährung und Landwirstschaft (2023): Lebensmittelverschwendung. (Abgerufen am 11.12.2023).

Über konfetti: konfetti ist die Buchungsplattform für Kurse und Erlebnisse und arbeitet mit über 1.000 regionalen Anbietern wie Kochschulen, Cocktail- und Weinbars, Werkstätten und Kreativlocations zusammen. Mit einer Software ermöglicht es konfetti Kursanbietern, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Ihre Leidenschaft mit den Kursteilnehmern zu teilen.

