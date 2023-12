Heiraten mit Gottes Segen: Die Bedeutung der kirchlichen Trauung

Kirchliche Trauungen verleihen der Ehe spirituelle Tiefe, symbolisieren Gottes Segen und fördern eine tiefe Verbindung zwischen Paaren, Gemeinschaft und Gott.

Der Beginn eines neuen Lebensabschnitts führt viele Paare zu der Frage nach der richtigen Art zu heiraten. Oft wird von einer „kirchlichen Trauung“ gesprochen, obwohl die Eheschließung formal im Standesamt erfolgt. Dennoch eröffnet die kirchliche Trauung einen einzigartigen Moment unter Gottes Segen. Dieser bedeutende Schritt spiegelt eine tiefe Verbindung zwischen dem Paar, der Gemeinschaft und Gott wider, und wird zu einer spirituellen Reise, die Liebe, Vertrauen und göttlichen Beistand umfasst.

Historisch betrachtet, fand die Trauung bis ins 18. Jahrhundert vor den Türen der Kirche statt, bevor das frisch vermählte Paar einen Gottesdienst besuchte. Diese Tradition setzt sich fort in einem feierlichen Einzug in die Kirche, gefolgt von einem ergreifenden Gottesdienst. Währenddessen bekennen die Eheleute vor Gott und der Gemeinde ihre Liebe und ihren Wunsch, ihr Leben nach Gottes Geboten zu führen. Die kirchliche Trauung betont das christliche Verständnis von Ehe als göttliche Ordnung, in der das Paar verspricht, „bis dass der Tod euch scheidet“ zusammenzubleiben.

Die Eheleute erfahren während des Gottesdienstes Gebete für ihre gemeinsame Zukunft und empfangen den Höhepunkt in Form des Segens Gottes. Dieser Segen ist nicht nur eine Tradition, sondern symbolisiert die Teilnahme Gottes an diesem besonderen Moment im Leben zweier Menschen.

„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“, so Gott am Ende seines Schöpfungswerkes (1.Mose 2,18). Dieser göttliche Plan wird in der kirchlichen Trauung gefeiert – ein Ausdruck der Dankbarkeit und Hoffnung für eine wachsende Beziehung in guten wie in schweren Zeiten.

Die Voraussetzungen für eine kirchliche Trauung variieren je nach Konfession. In der evangelischen Kirche kann ein Pfarrer oder eine Pfarrerin die Trauung durchführen, während in der katholischen Kirche ein Priester notwendig ist. Eine Kirchenmitgliedschaft ist in beiden Konfessionen erforderlich.

Planung einer kirchlichen Trauung – Tipps und Anleitung

Die Planung einer kirchlichen Trauung erfordert sorgfältige Überlegung und Organisation. Hier sind einige Tipps für einen reibungslosen Ablauf:

Frühzeitiger Beginn: Starten Sie die Planung rechtzeitig, um sicherzustellen, dass alle Details berücksichtigt werden können.

Wahl der Kirche: Entscheiden Sie sich für eine Kirche, die für Sie eine besondere Bedeutung hat.

Auswahl des Datums: Berücksichtigen Sie die Verfügbarkeit der Kirche, des Pfarrers oder Pastors und Ihrer Gäste.

Gestaltung der Zeremonie: Wählen Sie Musik, Lesungen und die Gestaltung des Altars sorgfältig aus.

Ablauf der Zeremonie: Informieren Sie Ihre Gäste über den Ablauf der Zeremonie, damit alle sich einbinden können.

Voraussetzungen prüfen: Klären Sie im Voraus die Voraussetzungen für die kirchliche Trauung entsprechend Ihrer Konfession.

Die Besonderheiten einer kirchlichen Trauung im Freien

Traditionell finden kirchliche Trauungen in festlichen Kirchen statt, jedoch wächst der Wunsch nach Alternativen im Freien. Eine Möglichkeit ist die Trauung im Freien mit einem freien Hochzeitspastor. Diese Alternative ermöglicht mehr Freiheiten und eine einzigartige Atmosphäre, auch wenn sie aufgrund einiger Kirchenordnungen nicht immer möglich ist.

Freie Hochzeitspastoren – Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für eine einzigartige Trauung

Die Dienste eines freien Hochzeitspastors bieten eine vielversprechende Alternative für Paare, die eine Trauung außerhalb der traditionellen Kirche wünschen. Die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten erlauben es Paaren, ihre Trauung nach persönlichen Vorstellungen zu gestalten, was oft in traditionellen Kirchenzeremonien schwer umzusetzen ist.

Pfarrer vor Ort oder einen externen Hochzeitspastor buchen?

Die Auswahl eines Hochzeitspastors ist entscheidend für eine persönliche, bedeutsame und authentische Zeremonie. Ein erfahrener Hochzeitspastor bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, bedeutungsvolle Inhalte, Flexibilität in der Glaubensrichtung, Unterstützung und Beratung, emotionalen Bezug und eine stressfreie Durchführung. Die Entscheidung zwischen einem Pfarrer vor Ort und einem externen Hochzeitspastor bietet zahlreiche Vorteile, die die Hochzeit zu einem unvergesslichen Ereignis machen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

rent-a-pastor.com

Herr Samuel Diekmann

Schubertstrasse 13

63500 Seligenstadt

Deutschland

fon ..: 061827962661

web ..: https://rent-a-pastor.com/kirchliche-trauung/

email : lebensfeier@rent-a-pastor.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

rent-a-pastor.com

Herr Samuel Diekmann

Schubertstrasse 13

63500 Seligenstadt

fon ..: 061827962661

web ..: https://rent-a-pastor.com/trauredner/

email : lebensfeier@rent-a-pastor.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

konfettis Top 30 Kochschulen in Deutschland 2023