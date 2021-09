Die Beerdigung Gottes – Inspiration für zweifelnde Christen

GODAFRID schaut sich in „Die Beerdigung Gottes“ an, was geschieht, wenn der Glaube stirbt.

Die aktuelle Situation der Katholischen Kirche in Deutschland, die nicht enden wollende Welle von Kirchenaustritten und die generelle Verunsicherung der Gläubigen hat den Autor dazu veranlasst, eine nüchterne Betrachtung der Zustände und eine Suche nach möglichen Ursachen in eine Buchform zu fassen. Dabei geht es ihm jedoch nicht darum, die Institution Kirche generell in Bausch und Bogen zu verurteilen, vielmehr verarbeitet er hierbei einen Teil seiner eigenen Erfahrungen als Katholik.

Die vielen Zweifel und Fragen, die sich einem interessierten Christen als Mitglied einer kirchlichen Glaubensgemeinschaft zwangsläufig stellen, werden offen angesprochen und aus seiner Erkenntnis beantwortet, jedoch ohne dabei den Anspruch der vollständigen und absoluten Wahrheit erheben zu wollen.

Die Leser des Buchs „Die Beerdigung Gottes“ von GODAFRID sollen dazu angeregt werden, sich tiefer mit ihren Lebensfragen zu beschäftigen, sich auf die Suche nach essenziellen Antworten zu begeben und vom fremdbestimmten Weg des Glaubens zum selbstbestimmten Weg des inneren Wissens zu finden. Dazu bietet der Autor ihnen diverse Möglichkeiten an, die ihn selbst weitergebracht haben. Seine Sorge gilt besonders den vielen Menschen, die aus der Kirche austreten und damit eventuell fortan ein Leben ohne eine weitere Suche nach Gott, dem Sinn des Seins und der eigenen Spiritualität führen. Genau für diese Menschen hat er dieses Buch verfasst.

„Die Beerdigung Gottes“ von GODAFRID ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35039-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

