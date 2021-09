So ist das Leben … manchmal – Gedichte, wie das Leben sie schreibt

Ricarda Paech bedichtet in „So ist das Leben … manchmal“ Situationen und Erlebnisse aus dem menschlichen Alltag.

Das Leben hat viele Gesichter – und jeder Mensch weiß dies nur zu gut. So gut wie jeder Mensch lernt diese Gesichter im Laufe seines Lebens alle kennen: viele sind schmerzvoll, viele fröhlich, viele träumen, viele hoffen, viele weinen, viele lächeln, viele sind stark für Andere, viele täuschen, viele sind echt, viele sind liebenswert. Das Leben hat genauso viele Geschichten wie es Gesichter hat, und genau diese werden in diesem neuen Gedichteband in lyrischer Form verarbeitet. Manche der Gedichte beschäftigen sich mit den harten und erlogenen Geschichten des Lebens, andere mit den unglaublichen Geschichten und manche drehen sich um Geschichten, die man lieber gar nicht gehört hätte. Die Gedichte sind mal lebensbejahend, mal traurig, mal Mut machend und beruhigend. Sie gehen den Lesern tief ins Herz und treffen den Nerv der Zeit.

Die Gedichte-Sammlung „So ist das Leben … manchmal“ von Ricarda Paech ist allen Menschen, die das Leben lieben, gewidmet. Die Autorin hat via tredition bereits zwei weitere Gedichte-Sammlungen veröffentlicht. In „So ist die Natur … manchmal“ geht es um die verschiedenen Gesichter und Geschichten der Natur – mal herzzerreißend, mal schön, mal unglaublich, aber auch mal gefährlich und verachtend. In „So ist die Liebe … manchmal“ widmet sich die Autorin voll und ganz der Liebe, den Spuren, die sie im Leben von Menschen hinterlässt und mehr.

„So ist das Leben … manchmal" von Ricarda Paech ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-8491-2064-1 zu bestellen.

