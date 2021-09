Tödlicher Hexenschuss – Von Hexen, Trollen und Mördern

Ralf Klübers Ermittler stoßen in „Tödlicher Hexenschuss“ auf jede Menge Herausforderungen und einen Hexenmörder.

Eine skelettierte Leiche führt die Oberkommissare Bender und Lonzig aus der Provinz im Harz in die Provinz im Schwarzwald. Im beschaulichen Grommingen ereignen sich weitere Verbrechen, die den Verdacht auf eine Fastnachtszunft lenken. Gibt es den irren Hexenmörder, wie viele vermuten ? Nicht nur der unbekannte Dialekt, den sie oft nicht richtig verstehen können, bereitet den Kommissaren Schwierigkeiten, auch die Skepsis gegenüber den Norddeutschen ist eine Hürde, die es zu überwinden gilt. Doch genau dies müssen sie tun, wenn sie den Fall lösen möchten, bevor weitere Opfer auftauchen. Verschwundene Akten und ein rätselhafter Fund auf einem Dachboden weisen schließlich in die dunkelste Zeit deutscher Geschichte, was zu einer schaurigen Wendung in den Ermittlungen führt.

Was steckt hinter den Verbrechen in dem Krimi „Tödlicher Hexenschuss“ von Ralf Klüber? Werden die Leser die Antwort finden, bevor es die Ermittler tun? Der Roman fesselt Krimi-Fans an die Seiten und überrascht selbst erfahrene Kriminalroman-Leser. Der Roman ist die erste tredition Veröffentlichung des im Jahr 1958 in Nordhessen geborenen Autors. Durch den Dienst beim Bundesgrenzschutz nahm er an Auslandsaufenthalten in Nikosia, Budapest und Madrid teil. Es folgte der Wechsel zur Polizei Baden-Württemberg. Mittlerweile ist der Autor wohnhaft in der Nähe von Kassel.

„Tödlicher Hexenschuss“ von Ralf Klüber ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37563-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

