Hexenschuss: Wirksame Hilfe bei einer Lumbago

Der Weg zurück zu Schmerzfreiheit und voller Beweglichkeit

Es fühlt sich an, als hätte ein schmerzhafter Schuss in den Rücken zu einer plötzlichen Unbeweglichkeit geführt. Bei einer Lumbago – im Volksmund auch Hexenschuss genannt – entstehen massive Muskelverspannungen. Häufig sind diese die Folge einer ruckartigen Bewegung. In der Kölner Praxisklinik SPORTHOMEDIC werden Patienten mit einer Lumbago von Spezialisten behandelt.

„Treten nach einer falschen Bewegung eine hochgradige Bewegungseinschränkung und Schmerzen im Lendenwirbelbereich auf, ist es ratsam, so schnell wie möglich einen Arzt aufzusuchen“, erklärt Prof. Dr. med. Oliver Tobolski, ärztlicher Direktor von SPORTHOMEDIC. „Denn wenn wir eine Lumbago frühzeitig diagnostizieren und behandeln, können wir verhindern, dass diese chronisch wird.“

Für die Diagnose nehmen die Spezialisten in der sportorthopädischen Praxisklinik eine eingehende, körperliche Untersuchung vor und setzen zusätzlich Verfahren wie Ultraschall, eine Elektromyographie (EMG) oder eine Wirbelsäulenvermessung ein. Damit können Blockaden der Wirbelsäule schnell erkannt und eine passende Therapie eingeleitet werden.

„Um bei unseren Patienten zügig eine Beschwerdelinderung herbeizuführen, nutzen wir beispielsweise Wärmetherapie, Infiltration sowie Stoßwellentherapie und leiten osteopathische Maßnahmen ein. So verhelfen wir den Patienten, wieder zurück in die Bewegung zu finden“, erklärt Prof. Tobolski abschließend.

Mehr Informationen zum Thema Hexenschuss oder zu Operative Therapie sind auf https://www.sporthomedic.de zu finden.

Bewegung ist Leben und Leben ist Bewegung. Nach diesem Leitbild setzen die spezialisierten Fachärzte von SPORTHOMEDIC – der sportorthopädischen Praxisklinik im Kölner Süden – ihre gebündelte Kompetenz dafür ein, Menschen mit Sportverletzungen und orthopädischen Erkrankungen schnell wieder zurück in die Bewegung zu bringen. Diagnosen werden auf höchstem wissenschaftlichem Niveau unter Zuhilfenahme schonendster bildgebender Verfahren gestellt und individuelle Therapien für eine zügige Rehabilitation angewandt. Dabei verbindet SPORTHOMEDIC Spitzenmedizin mit menschlicher Zuwendung und stellt durch permanente Weiterbildung jederzeit die beste Behandlung sicher. Das hauseigene Zentrum für Bewegungsanalyse ist durch individuelle Trainingsberatung sowie Betreuung von Leistungs- und leistungsorientierten Sportlern das Bindeglied zwischen Prävention und Therapie.

