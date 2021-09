Toneró con de – der neue Italo-Hit des Francesco Napoli

Ein neuer Italo-Hit ist geboren

Wer kennt ihn nicht, den smarten und charmanten Italiener, dem 1987 der große Durchbruch mit „Balla Balla“ gelang. Sein Hit wurde in 44 Ländern veröffentlicht und machte Francesco NAPOLI zum internationalen Star.

2002 erreichte Francesco NAPOLI die spanischen Top 10 mit „Lady Fantasy“. Sein Disco-Hit wurde dann zum meistgespielten Radio-Song des Jahres in Spanien.

Francesco NAPOLI war nie wirklich weg und ist bis heute, trotz vieler Corona Einschränkungen, live sehr aktiv auf den Konzertbühnen Europas. Auch in vielen TV-Shows ist der immer Junggebliebene in ganz Europa zu sehen. Eines seiner Geheimnisse ist, er überrascht musikalisch immer wieder und ist so nie in ein und das selbe Genre zu packen.

Jetzt meldet sich Francesco NAPOLI mit einer absolut motivierenden musikalischen Botschaft: „Torneró con te“ („ich komme wieder“) Sein Song skizziert die letzten 15 Monate der vielfachen Entbehrungen vom Zusammensein, der Liebe und Sehnsucht, dem Lachen und Träumen und vieles mehr. In seinen Songzeilen heißt es: „Ein Gefangener der Erinnerungen, weil die Welt sich bewegt von Fehlern und Eitelkeit, doch ich komme wieder“. „Torneró con te“ ist das Credo des Italieners, der uns allen damit Mut macht, Mut dass alles irgendwie wieder wird und wir wieder gemeinsam mehr Leben genießen, vor allem dann, wenn wir respektvoll miteinander das Alltägliche bestreiten.

Für 2022 ist Francesco NAPOLI jetzt bereits in der Planung für eine Lateinamerika-Tournee und weiteren musikalischen Überraschungen getreu seinem Fan-Motto: „ich komme wieder“…

Text: Francesco Napoli: Musik: Francesco Napoli, Erwin Kolibabka

Verlag: JAY KAY Music

VÖ-Datum: September 2021

Label und Labelcode: XENIA Records LC-00902

ISRC-Nummer: DE-F28-336-01 (Fox Mix) und DE-F28-336-02 (dee jay Mix)

Info- und Bildquelle: Jaykay Event & Music

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tödlicher Hexenschuss – Von Hexen, Trollen und Mördern