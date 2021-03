Vom Tatort bis zu den lieben Schnecken – Wahre Geschichten, wie das Leben sie schreibt

Ursina Müller will mit „Vom Tatort bis zu den lieben Schnecken“ die Lebensgeister der Leser wecken.

Nach dem Corona-Lockdown im Jahr 2020 begann Ursina Müller mit dem Schreiben. Sie erzählt in diesem ersten Band Geschichten aus ihrem Leben, die alle wahr sind. Inspiriert wurde sie von den Liedern von Mani Matter. Sie begann ihre einmaligen und witzigen Lebensgeschichten in Reimform fest zu halten. Sie schreibt mit viel Enthusiasmus und Liebe zu allen Lebensthemen. Diese Geschichten erlauben den Lesern Einblicke in das reiche Leben der Autorin: voller Freude, Geschehnissen und Erlebtem. Einige Texte zu Corona und Rätsel runden das Werk ab.

Die Leser werden von den witzigen, absurden, und nachdenklichen Texten in „Vom Tatort bis zu den lieben Schnecken“ von Ursina Müller sicherlich berührt werden. Die in Zürich geborene Autorin brach ihr erstes Ausbildungsziel, Lehrerin zu werden, ab und fand sich in der Kunst wieder. Sie lernte trotz vieler Schwierigkeit in ihrem Leben bei einem Meister der Malerei das Handwerk zur Kunstmalerin. Die Malerei gibt ihr Sinn und Kraft. Die Malerei der Autorin können interessierte Leser auf ihrer Website finden: www.ursina-mueller.ch.

„Vom Tatort bis zu den lieben Schnecken“ von Ursina Müller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11800-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

