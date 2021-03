Celeste – Das Manuskript der Amazone

Sabrina Kiefner vermittelt in ihrem historischen Roman „Celeste“ interessante Fakten und verspricht den Lesern dabei viel Lesespaß und Spannung.

Der zweite und letzte Band der auf Tatsachen und historischen Ereignissen basierenden Romanbiographie lässt die Leser ins 18. Jahrhundert eintauchen und dabei ihre eigene Welt und eigenen Sorgen für eine Weile vergessen. Das Heldinnenepos geht weiter und beginnt mit dem Ende der Gefangenschaft der Kämpferin. Kaum hat Celeste ihre Kerkerzelle im Anjou verlassen, erwartet sie ein weiterer, schwerer Schicksalsschlag. Die Witwe klammert sich an eine letzte Hoffnung: das Kind ihres geliebten Gatten William durchzubringen! Sein irischer Name und der heldenhafte Einsatz des Paares für das Ancien Regime hinterließen Madame Bulkeley einen würdigen Platz in der Geschichte der Region. So zeugt noch heute eine Allee in La-Roche-sur-Yon vom Bekanntheitsgrad der Schlossherrin. Ihr Bild befand sich bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein in französischen Geschichtsbüchern für höhere Mädchenschulen.

Der spannende Roman „Celeste“ von Sabrina Kiefner führt die Leser, die den ersten Teil der Reihe (ISBN 978-3-347-12130-0) bereits gelesen haben sollten, im Galopptempo durch atemberaubende Abenteuer, mitten in die Kriegswirren der Konterrevolution. Celeste hat alles verloren! Der einzige Gedanke, der sie noch ans Leben bindet, ist erfüllt von unbändiger Rachsucht. Wird es der fidelen Royalistin eines Tages gelingen, sich in die republikanische Neuordnung der Republik einzufügen, um Frieden zu finden? Sabrina Kiefners gut recherchierter Historienroman kam im Oktober 2019 in Frankreich heraus und erregte viel Aufsehen. Die vorliegende Fassung wurde von der Autorin selbst in ihre Muttersprache übersetzt.

„Celeste“ von Sabrina Kiefner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15403-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Blasenbildung im Silbermarkt? Physische Investments treiben Nachfrage nach oben