In inniger Liebe – Band 3 der Briefe eines vom Krieg getrennten Paares

Albert Spiegel teilt in „In inniger Liebe“ die Briefe seiner Eltern aus den Jahren 1946-1947.

Der Titel „In Inniger Liebe“ nimmt Stil und Ton der Briefe von Margot und Erwin Spiegel während ihrer sechseinhalb jährigen kriegsbedingten Trennung auf. Sie schrieben sich wöchentlich über sich, über die Kinder und über ihre Liebe. Die vierundsechzig Jahre ihrer Ehe waren immer voller Vertrauen, aber die sechseinhalb Jahre der Trennung hält ihre Liebe in wunderschönen Worten fest. Dazu kommen Margots Briefe aus Ihrer Jugend und aus Teheran an ihre Mutter, denn sie liebte es immer schon, schöne Briefe zu schreiben. Die Veröffentlichung soll verhindern, dass das alles verloren geht. Die besondere Lektüre gibt Lesern auf besonders persönliche Weise einen Blick in die Geschichte.

Im dritten Band der Reihe „In inniger Liebe“ von Albert Spiegel können die Leser in den Briefen aus den Jahren 1946 und 1947 lesen. Erfahren Sie, warum es im Jahr 1945 keinen Briefkontakt zwischen dem Paar gab und wie sie es im Jahr 1946 schaffen, wieder in Kontakt zu treten. Die Briefe und Hintergrundinformationen aus dieser Zeit umfassen rund 500 Seiten, was die Reihe auf nun mehr als 1300 Seiten bringt. Tauchen Sie in die Vergangenheit ein und erhalten Sie einen Einblick in das Leben normaler Menschen zu Zeiten des Krieges!

„In inniger Liebe“ von Albert Spiegel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24753-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

