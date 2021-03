In inniger Liebe – Die Briefe meiner Eltern über Kontinente 1908-1950, Band 4

„In inniger Liebe“ ist der vierte Teil einer Buchreihe von Albert Spiegel. Der Autor hat es sich zur Aufgabe gemacht, das bewegte Leben seiner Eltern mit Hilfe von Briefen zu biografieren.

Bereits zu Lebzeiten plante die Mutter des Autors, ihre privaten Briefe zu veröffentlichen. Denn im Laufe der Zeit war die Familie häufig getrennt, so dass das Briefeschreiben für die Aufrechterhaltung eines persönlichen Kontakts unerlässlich war. Nach dem Tod der Eltern schrieb Albert Spiegel die Briefe aus dem Nachlass ab und veröffentlicht sie nun in insgesamt vier Bänden. Entstanden ist eine Sammlung von liebevollen und innigen Texten, die gleichzeitig auch ein Stück Zeitgeschichte abbilden.

Der Autor Albert Spiegel wurde 1940 in Teheran geboren, wo sein Vater zu der Zeit für eine deutsche Firma tätig war. Nach einem kurzzeitigen Aufenthalt in Deutschland siedelte er 1947 gemeinsam mit seiner Mutter nach Australien über, wo sein Vater nach dem Ende seiner Kriegsgefangenschaft lebte. Doch bereits ein paar Jahre später kehrte Spiegel ins Nachkriegsdeutschland zurück, während seine Eltern wieder in Teheran lebten. Nach bestandenem Jura Examen und Promotion im Verfassungsrecht trat der Autor in den diplomatischen Dienst ein. Die Folgejahre führten ihn nach Nigeria, Israel, Schweden und Frankreich. Seit seinem Ruhestand im Jahr 2005 lebt Spiegel in Bonn.

