Währungskrise: Historische Anomalie oder eine Frage der Zeit?

Staatsbankrott und Währungskrise: Was sich viele Menschen ungerne ausmalen, ist historisch gesehen selbst für Deutschland kein Einzelfall

Staatspleiten in Europa: historisch betrachtet mehr Regel als Ausnahme

In immer mehr Ländern erreichen die Staatsschulden, aktuell zusätzlich befeuert durch milliardenschwere staatliche Hilfspakete im Zuge der Corona-Krise, schwindelerregende Höhen. Und doch: Das Risiko eines Staatsbankrotts wird gerne verdrängt oder als unwahrscheinliches Hirngespenst abgestempelt. Wobei man Anfang 2020 ähnliches wohl auch noch von einer globalen Pandemie gesagt hätte. Historisch gesehen jedenfalls sind weder Pandemien noch Staatspleiten, die nahezu immer in Währungskrisen und Währungsreformen enden, Einzelfälle.

Marko Mähner, ehemaliger Berater der EZB und seit 2012 Edelmetallhändler: „Zugegeben, ich sehe Deutschland in naher Zukunft nicht vor dem Bankrott.“ Allen Anlegern, die nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten denken, bleibt dagegen nur der Blick in die Glaskugel – oder (etwas wissenschaftlicher) in die Historie. Und letzterer bietet durchaus Anlass zur Sorge, wie die folgende Grafik der Staatsbankrotte großer europäischer Länder seit 1800 zeigt.

Grafik: Staatsbankrotte Quellen: Welt 27.06.2015 und FAZ 14.03.2010

Allein Deutschland (bzw. Preußen) hat seit 1800 bereits 7 Staatspleiten erlebt. Im Durchschnitt käme es hierzulande auf Basis des betrachteten Zeitraums also etwa alle 30 Jahre zum Staatsbankrott. Natürlich lassen derartige Zahlenspiele keinen Schluss über die zukünftige Entwicklung zu. Zum Wachrütteln seien sie an dieser Stelle aber erlaubt.

Mit „Wahren Werten“ gelassen durch Wirtschafts- und Währungskrisen

Für Anleger ist der schlagartige Vertrauensverlust einer Währung übrigens alles andere als ein theoretisches Problem. Das gilt insbesondere für Anleger, die vorwiegend auf Geldwerte gesetzt haben. Im Falle einer Währungskrise können diese ihrem Vermögen beim Schmelzen in Rekordgeschwindigkeit zusehen. Das betrifft Bargeld und Festgeldanlagen ebenso wie Bausparverträge und Lebensversicherungen – aber auch bestimmte Sachwerte.

Wer dagegen in Edelmetalle, allen voran in Gold und Silber investiert hat, darf sich selbst bei ausgewachsenen Währungskrisen entspannt zurücklehnen. Edelmetalle behalten ihren Wert auch und gerade in Krisenzeiten und sind nahezu genauso liquide wie Bargeld. Sie werden weltweit akzeptiert und können bei Bedarf problemlos in jede beliebige Währung umgetauscht werden. Aber auch andere „Wahre Werte“ können in Krisenzeiten ein sicherer Anker sein. Allen, die tiefer in die Welt der Edelmetalle und „Wahren Werte“ eintauchen möchten, sei die Lektüre des kostenfreien Praxisratgeber „Geldwerte, Sachwerte, Reine Werte“ (https://www.granvalora.de/geldwerte-sachwerte-reine-werte) empfohlen. Hier lesen Sie

– warum Edelmetalle über Generationen und Staatformen hinweg ein sicherer Wertspeicher sind,

– warum sich mit Gold nicht nur Währungskrisen, sondern auch inflationsbedingte Wertverluste (https://www.granvalora.de/ueber-inflationsverluste-und-kaufkrafterhalt-mit-gold/) absichern lassen,

– was hinter der „Zwitterstellung“ von Silber steckt – und wie Anleger davon profitieren können

– wo Chancen, aber auch Einstiegshürden von Seltenen Erden und Diamanten liegen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GranValora GmbH & Co. KG

Herr Marko Mähner

Im Dachsstück 9

65549 Limburg an der Lahn

Deutschland

fon ..: +49 (6431) 49589-80

fax ..: +49 (6431) 49589-89

web ..: http://www.granvalora.de

email : limburg@granvalora.de

GranValora ist ein auf Sachwerte wie Edelmetalle, Diamanten, Technologiemetalle und Seltene Erden spezialisiertes Unternehmen. Es bietet Anlegern die Möglichkeit, einfach und transparent in 15 unterschiedliche Sachwerte zu investieren. GranValora sieht sich als Partner, wenn es darum geht, das eigene Vermögen vor Kaufkraftverlust zu bewahren oder Zahlungsmittel für Krisenzeiten zu besitzen und damit selbst in negativen wirtschaftlichen Zeiten handlungsfähig zu bleiben.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Für Interviews oder exklusive Artikel reicht eine kurze Mail, wir melden uns zeitnah.

Pressekontakt:

GranValora GmbH & Co. KG

Herr Marko Mähner

Im Dachsstück 9

65549 Limburg an der Lahn

fon ..: +49 (6431) 49589-80

web ..: http://www.granvalora.de

email : presse@granvalora.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

In inniger Liebe – Band 3 der Briefe eines vom Krieg getrennten Paares