Seine Treue anschauen – Ein Mut machendes Buch für Christen

George Andoh will den Lesern in „Seine Treue anschauen“ dabei helfen, sich Gott wieder näher zu fühlen.

Die Leser werden in dem Buch „Seine Treue anschauen“ von George Andoh dazu inspiriert, in die Bibel zu schauen und die Treue Gottes für sich persönlich (neu) zu entdecken. Ausgehend von den Bündnissen, die der Gott Israels im Alten Testament mit seinem Volk eingegangen ist, und dem Bündnis, das im Neuen Testament durch Jesus Christus geschlossen wurde, bekommen die Leser einen neuen Blick für all das Gute, das Gott für das menschliche Leben vorbereitet hat. Dieses Buch öffnet den Lesern die Augen dafür, dass ihnen durch Gottes Gnade alles zur Verfügung gestellt wurde, was sie zum Leben brauchen, und zeigt auf, wie sie es empfangen und genießen können. Es ist nicht gedacht als theologisches Lehrbuch, sondern zur betenden Meditation.

Das Buch „Seine Treue anschauen“ von George Andoh hat das Ziel, für Christen eine inspirierende Lebenshilfe zu sein. Der Autor wurde 1960 in Ghana geboren und besuchte nach seiner Schulausbildung und einigen Jahren beruflicher Tätigkeit die Bibelschule „University of Nations“. Seit 1994 wohnt er in Hannover, wo er sich zunächst in der Gefangenenmission engagierte. 1995 gründete er eine Gemeinde in Hannover und arbeitet seitdem hauptberuflich als Pastor. Neben seiner beruflichen Tätigkeit studierte er Interkulturelle Theologie in Hermannsburg und schloss mit dem Bachelor Interkulturelle Theologie, Migration und Gemeindeleitung ab.

„Seine Treue anschauen“ von George Andoh ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16791-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jupiter 403 – Zweiter Band der Trilogie „KAMPF DER EPOCHEN“ Lykos – Eine Geschichte zwischen Mythen und Moderne