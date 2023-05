Hotels aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gesucht: HSMA Social Media Award 2023

Die HSMA Deutschland e.V. zeichnet jährlich Hotels in der D A CH-Region für ihre innovative Social Media Arbeit im Rahmen des #HSMAday aus.

Der Bewerbungszeitraum für den dritten Social Media Award hat begonnen: Die HSMA Deutschland e.V. sucht wieder Hotels mit besonderem Engagement und Leistungen in vier Social Media Kategorien. Der Branchenverband würdigt damit bereits zum dritten Mal in Folge besonderes Engagement von Hotels und Hotelgruppen in vier Kategorien für herausragende Aktionen und Kampagnen mit dem HSMA Social Media Award. Die teilnehmenden Hotels können sich für unterschiedliche Kategorien für den Award bewerben: Neukundengewinnung, Kundenbindung, HR & Employer Branding Strategie sowie allgemeine Kommunikation.

„In Bezug auf die Bewertungskriterien werden Fragestellungen wie zielgruppenspezifisch, kreativ und ansprechend die Ergebnisse sind und wie gut die Ergebnisse mit den ursprünglichen Zielen übereinstimmen berücksichtigt. In den vergangenen Jahren erreichten uns stets zahlreiche und spannende Einsendungen der Kolleginnen und Kollegen aus allen drei Ländern. Daher sind wir auch in diesem Jahr sehr gespannt auf die Beiträge der Hoteliers“, so Sarah Vieth, Marketing und Event Managerin der HSMA Deutschland e.V. und Mitglied der Jury vom HSMA Social Media Award 2023. Als Sponsor unterstützt Online Birds – ein Experten-Team für Hotel Online Marketing – den HSMA Social Media Award.

Eine Jury aus Branchenexpertinnen und Branchenexperten wählt unter allen Teilnehmenden jeweils drei Finalisten aus, für die anschließend offiziell auf der Website des Branchenverbands gevotet werden kann. Die Kriterien bei der Preisverleihung sind dabei nicht nur vergebene Likes. Auch Kreativität, Stimmigkeit, Ergebnis und Zielgruppenorientierung zählen bei der Auswahl durch die Fachjury. Dabei spielt bei der Teilnahme keine Rolle, auf welchem sozialen Netzwerk Aktionen, Posts oder Storys publiziert wurden.

Uwe Krohn, Mitglied des Vorstandes der HSMA Deutschland e.V., freut sich vor allem über die Professionalisierung von Social Media Marketing in der Hotellerie: „Social Media ist heute ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskommunikation von Hotels. Gerade was die Kommunikation mit dem Hotelgast betrifft. Aber nicht nur hierfür: Bei der Gewinnung von Fachkräften spielen die sozialen Netzwerke ebenfalls eine bedeutende Rolle. Mit dem Thema Employer Branding selbst beschäftigen wir uns bei der HSMA bereits seit einigen Jahren und haben hierzu unter anderem einen Expertenkreis und ein jährlich stattfindendes Barcamp eingeführt. Daher verfügt der Social Media Award über eine entsprechende Kategorie. Denn es ist unerlässlich, sich auch bei seiner Online-Vermarktung aktiv mit potenziellem Nachwuchs auseinanderzusetzen.“

Zu den Jury-Mitgliedern des HSMA Social Media Awards gehören Merle Losem, Geschäftsführerin/Deutsche Hotelakademie, Kim Woerner, Marketing Manager/OMR, Benjamin Eder, Online Marketing Manager, Teamlead Social Media Abteilung/Online Birds, Vivien Stauff/Digital Communication Manager/Schloss Hohenkammer, Sarah Vieth, Marketing und Event Managerin/HSMA Deutschland e.V. sowie Wolf-Thomas Karl, Dozent/Hochschule Fresenius und Partner/Wolf.Communication & PR.

Am Programmende des #HSMAday 2023 am 7. September 2023 in Frankfurt am Main folgt nach zahlreichen Vorträgen, Paneldiskussionen und Workshops mit rund 50 Speakern ein Abendevent, bei dem die Awards an die Gewinner durch das Präsidium der HSMA Deutschland e.V. überreicht werden. Einsendeschluss ist der 1. Juli 2023. Folgende Preise erwarten alle Teilnehmenden Gewinner: Kategorie Neukundengewinnung: 1 x Gutschein Teilnahme #HSMAday 2023 oder #HSMAday 2024, Kategorie Kommunikation allgemein: 1 x Gutschein Teilnahme Hotelcamp 2023 oder 2024, Kategorie HR & Employer Branding Strategie: 1 x Gutschein Teilnahme HR & EmployerBranding Camp 2024 und Kategorie Kundenbindung: 1 x 1 Jahr Mitgliedschaft HSMA Deutschland e.V. Weitere Informationen zur Teilnahme und den Teilnahmebedingungen auf der Website der HSMA Deutschland e.V.

Die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA) ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus. Sie bildet das Netzwerk und den Wissenspool zu allen relevanten Sales & Marketing-Themen der Hospitality Branche.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.400 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de



