Top 5 Startups in Deutschland, die Anfang 2023 Finanzierung erhalten haben

Da die Welt allmählich aus der Pandemie hervorgeht, erholt sich das Startup -Ökosystem in Deutschland stark.

Trotz der Hindernisse der Pandemie haben viele Startups in Deutschland in der ersten Hälfte von 2023 erhebliche Mittel gewährt.

Schauen wir uns die Top 5 Startups genauer an, die kürzlich eine große Finanzierung erhalten haben.

Grover. Dieses in Berlin ansässige Startup ist eine abonnementbasierte Plattform für Tech-Vermietungen, mit der Benutzer alles von Smartphones und Laptops bis hin zu Spielkonsolen und VR-Headsets mieten können. Das Startup hat kürzlich 1,2 Milliarden US -Dollar in einer Finanzierungsrunde des SoftBank Vision Fund eingebracht.

Neufund. Ein Blockchain -Startup auch Berlin, das die Finanzierung demokratisieren soll, indem es den Investoren ermöglicht, Aktien direkt in Startups zu kaufen und zu verkaufen. Das Unternehmen sammelte 13,2 Millionen US -Dollar in einer Finanzierungsrunde von Future Ventures.

Personio. Das Startup aus München ist eine Cloud-basierte Personalmanagementplattform, die sich an KMUs richtet. Das Unternehmen hat kürzlich 125 Millionen US -Dollar in einer von Index Ventures angeführten Finanzierungsrunde gesammelt.

Wefox. Wefox ist eine digitale Versicherungsplattform, die Kunden mit Versicherern verbindet. Das berliner Startup hat kürzlich 650 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde gesammelt, die von Risikokapitalunternehmen Tiger Global Management aus Kalifornien geleitet wurde.

Mambu. Das ist eine Cloud -basierte Plattform, die Finanzinstituten notwendige Bankdienste bietet. Das Berliner Startup hat kürzlich 288 Millionen Dollar in einer Series-F-Finanzierungsrunde unter der Leitung von SoftBank Vision Fund 2 gesammelt.

