Laravel Valet 4.0 – Jetzt Live!

Tolle Neuigkeiten aus dem Laravel -Team, Valet 4.0 wird gerade gestartet! Neue Version bietet verschiedene Upgrades und benutzerfreundliche Funktionen, die das Gesamterlebnis der Plattform verbessern.

Das primäre Ziel von Valet 4 ist die Stabilität, die durch die Neuausrichtung der Interna des Projekts erreicht wird, wodurch es einfach zu debuggen und zu beheben ist. Diese neue Version enthält auch alle Formen von Einheiten- und Integrationstests, wodurch die Codebasis mehr verwaltet werden kann.

Eine der neuen Funktionen von Valet 4 ist der Befehl „valet status“. Dieser Befehl generiert eine Tabelle, die die „Gesundheit“ wichtiger Aspekte der Valet-Anwendung anzeigt. Diese Funktion ist beim Debuggen hilfreich und gibt auch Codes für Erfolg oder Misserfolg zurück, die andere CLI-Tools verwenden können.

Upgrades auf ngrok sind auch in Valet 4 enthalten. Benutzer können ngrok jetzt über Homebrew installieren, so dass sie eine universelle Version installiert haben und sie bei Bedarf auf dem neuesten Stand halten können.

Die Integration von Expose als Aktienoption ist ein weiteres wichtiges Merkmal von Valet 4. Benutzer können den Befehl „valet share-tool expose“ ausführen. Wenn sie keine Expose installiert haben, fordert Valet sie zur Installation auf. Sobald das Token ausgesetzt ist, können Benutzer ihre Websites mit dem bekannten Befehl „valet share“ freigeben.

Die .valetrc Datei in Valet 4 ist leistungsfähiger als die vorherige .valetphprc, wodurch sie konfigurierbarer ist. Dies eröffnet neue Optionen für die Zukunft, z. B. das Erstellen eines Plugin -Systems, das derzeit in Arbeit ist.

Stone Labs hofft, dass Laravel Valet 4 den Benutzern ein stabiles und nahtloses Erlebnis bietet. Obwohl die Plattform derzeit nur auf macOS verfügbar ist, bleibt das Unternehmen optimistisch, wie es in Zukunft auf Linux funktioniert.

Insgesamt ist Laravel Valet 4 eine hervorragende Wahl für Entwickler, die ein benutzerfreundliches, stabiles und effizientes lokales Entwicklungsumfeld suchen. Mit seinen verschiedenen neuen Funktionen und Upgrades erleichtert Valet 4 Entwicklern, sich auf den Aufbau ihrer Anwendungen zu konzentrieren, und macht es zu einem wertvollen Tool für komplizierte IT -Startups.

